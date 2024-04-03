Абха – Аль-Наср – 0:8. Хет-трик и два ассиста Роналду. Видео голов и обзор

Вечером 2 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В самом интересном матче игрового дня Аль-Наср на выезде разгромил команду Абха со счетом 8:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду за первый тайм сделал хет-трик и отдал две голевых передачи. В перерыве он был заменен.

Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур. 2 апреля

Абха – Аль-Наср – 0:8

Голы: Роналду, 11, 21, 42, Мане, 33, Аль-Сулайхим, 44, Гариб, 51, Аль-Элави, 63, 86

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