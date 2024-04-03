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Чемпионат Саудовской Аравии
Абха
02.04.2024 22:00 – FT 0 : 8
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
03 апреля 2024, 08:05 | Обновлено 03 апреля 2024, 08:11
23
0

Абха – Аль-Наср – 0:8. Хет-трик и два ассиста Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии

03 апреля 2024, 08:05 | Обновлено 03 апреля 2024, 08:11
23
0
Абха – Аль-Наср – 0:8. Хет-трик и два ассиста Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 2 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В самом интересном матче игрового дня Аль-Наср на выезде разгромил команду Абха со счетом 8:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду за первый тайм сделал хет-трик и отдал две голевых передачи. В перерыве он был заменен.

Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур. 2 апреля

Абха – Аль-Наср – 0:8

Голы: Роналду, 11, 21, 42, Мане, 33, Аль-Сулайхим, 44, Гариб, 51, Аль-Элави, 63, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Алива (Аль-Наср Эр-Рияд).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Алива (Аль-Наср Эр-Рияд).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулрахман Гариб (Аль-Наср Эр-Рияд).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулмаджид аль-Сулайхим (Аль-Наср Эр-Рияд).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд хет-трик видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Абха Садио Мане
Источник Sport.ua
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