«Рома» в матче 30-го тура итальянской Серии А не сумела на выезде обыграть «Лечче» – ничья 0:0. При этом хозяева имели не меньше возможностей распечатать ворота соперника, чем подопечные Даниэле Де Росси.

Серия А. 30-й тур

Лечче – Рома – 0:0

«Рома» благодаря этой ничьей набрала 52 очка и осталась на пятом месте в турнирной таблице. «Лечче» идет 13-м с 29 баллами.

30-й тур чемпионата Италии завершится сегодня матчем «Интер» – «Эмполи», начало – в 21:45 по Киеву. Ранее «Болонья» разгромила «Салернитану».