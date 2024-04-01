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Чемпионат Италии
Лечче
01.04.2024 19:00 – FT 0 : 0
Рома
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Италия
01 апреля 2024, 21:17 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:38
96
0

Серия А. Рома не сумела обыграть Лечче

Аутсайдер отобрал очки у команды Де Росси

01 апреля 2024, 21:17 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:38
96
0
Серия А. Рома не сумела обыграть Лечче
ФК Рома

«Рома» в матче 30-го тура итальянской Серии А не сумела на выезде обыграть «Лечче» – ничья 0:0. При этом хозяева имели не меньше возможностей распечатать ворота соперника, чем подопечные Даниэле Де Росси.

Серия А. 30-й тур

Лечче – Рома – 0:0

«Рома» благодаря этой ничьей набрала 52 очка и осталась на пятом месте в турнирной таблице. «Лечче» идет 13-м с 29 баллами.

30-й тур чемпионата Италии завершится сегодня матчем «Интер» – «Эмполи», начало – в 21:45 по Киеву. Ранее «Болонья» разгромила «Салернитану».

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Источник Sport.ua
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