Италия01 апреля 2024, 21:17 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:38
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Серия А. Рома не сумела обыграть Лечче
Аутсайдер отобрал очки у команды Де Росси
01 апреля 2024, 21:17 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:38
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«Рома» в матче 30-го тура итальянской Серии А не сумела на выезде обыграть «Лечче» – ничья 0:0. При этом хозяева имели не меньше возможностей распечатать ворота соперника, чем подопечные Даниэле Де Росси.
Серия А. 30-й тур
Лечче – Рома – 0:0
«Рома» благодаря этой ничьей набрала 52 очка и осталась на пятом месте в турнирной таблице. «Лечче» идет 13-м с 29 баллами.
30-й тур чемпионата Италии завершится сегодня матчем «Интер» – «Эмполи», начало – в 21:45 по Киеву. Ранее «Болонья» разгромила «Салернитану».
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