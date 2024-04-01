Интер Милан

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01 апреля 2024, 05:05 |
26
0

Интер – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок Серии А

01 апреля 2024, 05:05 |
26
0
Интер – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

1 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 30-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Эмполи». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Интер – Эмполи

Интер

Команда не лучшим образом закончила предыдущий отрезок сезона. Сначала, поехав в Мадрид на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с гандикапом после 1:0 дома, итальянцы слишком уж надеялись прагматично зафиксировать ничью и пройти таким образом в следующий раунд. Но в итоге пропустили ближе к финальному свистку. В итоге все закончилось поражением по пенальти Атлетико и вылетом из турнира. А ведь в 2023-м году нерадзурри дошли до финала. После этого прервалась и победная полоса в Серии А - дома ограничились только ничьей 1:1 с Наполи. С другой стороны, подопечные Симоне Индзаги не просто лидируют в турнирной таблице Серии А. Они опережают на 14 очков своего соседа, Милан, и теперь осталось только один вопрос: когда будет оформлено возвращение скудетто официально?

Эмполи

Клуб имеет самые скромные задачи. Он хочет остаться в Серии А, на четвертый сезон кряду. Дважды получилось спастись, набрав достаточное количество очков. И традиционно меняют наставников - ровно в середине зимы на пост пригласили Давиде Никола, известного мастера добиваться невероятных спасений самых глухих аутсайдеров. На новом месте синие начали с мощнейшего отрезка, на протяжении 6 туров кряду чередуя победы и ничьи. Но ближе к концу февраля все закончилось, и пошли опять сплошные поражения - не только Милану с Болоньей, но и Кальяри. В итоге паузу на игры сборных получилось встретить на семнадцатом, спасительном месте. Но Фрозиноне отстает минимально, всего лишь на 1 балл.

Статистика личных встреч

В 2022-м году синие уступили только по пенальти в кубке, а в прошлом году даже выигрывали в рамках Серии А. Но все равно большинство поединков остались за черно-синими.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут какой-то борьбы в этой встрече. Интеру пора реабилитироваться перед болельщиками - они выиграют при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,99).

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Интер Милан Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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