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Интер Милан
01.04.2024 21:45 – FT 2 : 0
Эмполи
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Италия
01 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 02 апреля 2024, 00:04
67
0

Интер обыграл Эмполи и приблизился к скудетто. Коваленко остался в резерве

Для хозяев поля голы забили Федерико Димарко и Алексис Санчес

01 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 02 апреля 2024, 00:04
67
0
Интер обыграл Эмполи и приблизился к скудетто. Коваленко остался в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

В матче 30-го тура Серии А «Интер» дома обыграл «Эмполи» со счетом 2:0.

Для хозяев поля в начале встречи гол забил Федерико Димарко, а в конце игры отличился Алексис Санчес.

У гостей украинский полузащитник Виктор Коваленко весь поединок оставался в резерве.

Нерадзурри в чемпионате Италии не проигрывают уже 24 матча подряд (20 побед и 4 ничьих).

Команда Симоне Индзаги набрала 79 очков и приблизился к завоеванию скудетто. «Милан» отстает аж на 14 баллов за 8 туров до конца сезона. «Эмполи» находится в зоне вылета с 25 очками (18-я позиция).

Серия А. 30-й тур, 1 апреля

Интер – Эмполи – 2:0

Голы: Димарко, 5, Алексис Санчес, 81

Видео голов и обзор матча

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 30 25 4 1 73 - 14 79
2 Милан 30 20 5 5 57 - 34 65
3 Ювентус 30 17 8 5 44 - 24 59
4 Болонья 30 16 9 5 45 - 25 57
5 Рома 30 15 7 8 55 - 35 52
6 Аталанта 29 15 5 9 54 - 32 50
7 Лацио 30 14 4 12 37 - 33 46
8 Наполи 30 12 9 9 44 - 36 45
9 Торино 30 11 11 8 29 - 26 44
10 Фиорентина 29 12 7 10 42 - 34 43
11 Монца 30 11 9 10 32 - 37 42
12 Дженоа 30 8 11 11 32 - 37 35
13 Лечче 30 6 11 13 26 - 45 29
14 Удинезе 30 4 16 10 29 - 45 28
15 Эллас Верона 30 6 9 15 27 - 40 27
16 Кальяри 30 6 9 15 30 - 51 27
17 Фрозиноне 30 6 7 17 38 - 61 25
18 Эмполи 30 6 7 17 22 - 45 25
19 Сассуоло 30 6 6 18 34 - 57 24
20 Салернитана 30 2 8 20 23 - 62 14
Полная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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Серия A Эмполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Федерико Димарко Алексис Санчес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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