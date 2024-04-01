Интер обыграл Эмполи и приблизился к скудетто. Коваленко остался в резерве

В матче 30-го тура Серии А «Интер» дома обыграл «Эмполи» со счетом 2:0.

Для хозяев поля в начале встречи гол забил Федерико Димарко, а в конце игры отличился Алексис Санчес.

У гостей украинский полузащитник Виктор Коваленко весь поединок оставался в резерве.

Нерадзурри в чемпионате Италии не проигрывают уже 24 матча подряд (20 побед и 4 ничьих).

Команда Симоне Индзаги набрала 79 очков и приблизился к завоеванию скудетто. «Милан» отстает аж на 14 баллов за 8 туров до конца сезона. «Эмполи» находится в зоне вылета с 25 очками (18-я позиция).

Серия А. 30-й тур, 1 апреля

Интер – Эмполи – 2:0

Голы: Димарко, 5, Алексис Санчес, 81

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