Интер обыграл Эмполи и приблизился к скудетто. Коваленко остался в резерве
Для хозяев поля голы забили Федерико Димарко и Алексис Санчес
В матче 30-го тура Серии А «Интер» дома обыграл «Эмполи» со счетом 2:0.
Для хозяев поля в начале встречи гол забил Федерико Димарко, а в конце игры отличился Алексис Санчес.
У гостей украинский полузащитник Виктор Коваленко весь поединок оставался в резерве.
Нерадзурри в чемпионате Италии не проигрывают уже 24 матча подряд (20 побед и 4 ничьих).
Команда Симоне Индзаги набрала 79 очков и приблизился к завоеванию скудетто. «Милан» отстает аж на 14 баллов за 8 туров до конца сезона. «Эмполи» находится в зоне вылета с 25 очками (18-я позиция).
Серия А. 30-й тур, 1 апреля
Интер – Эмполи – 2:0
Голы: Димарко, 5, Алексис Санчес, 81
Видео голов и обзор матча
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4
|Болонья
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5
|Рома
|30
|15
|7
|8
|55 - 35
|52
|6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13
|Лечче
|30
|6
|11
|13
|26 - 45
|29
|14
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15
|Эллас Верона
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|16
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|18
|Эмполи
|30
|6
|7
|17
|22 - 45
|25
|19
|Сассуоло
|30
|6
|6
|18
|34 - 57
|24
|20
|Салернитана
|30
|2
|8
|20
|23 - 62
|14
События матча
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