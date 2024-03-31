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Чемпионат Италии
Интер Милан
01.04.2024 21:45 - : -
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
31 марта 2024, 20:13 | Обновлено 31 марта 2024, 20:23
36
0

Интер – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 апреля поединок 30-го тура итальянской Серии А

31 марта 2024, 20:13 | Обновлено 31 марта 2024, 20:23
36
0
Интер – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В понедельник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Эмполи».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 29 24 4 1 71 - 14 76
2 Милан 30 20 5 5 57 - 34 65
3 Ювентус 30 17 8 5 44 - 24 59
4 Болонья 29 15 9 5 42 - 25 54
5 Рома 29 15 6 8 55 - 35 51
6 Аталанта 29 15 5 9 54 - 32 50
7 Лацио 30 14 4 12 37 - 33 46
8 Наполи 30 12 9 9 44 - 36 45
9 Торино 30 11 11 8 29 - 26 44
10 Фиорентина 29 12 7 10 42 - 34 43
11 Монца 30 11 9 10 32 - 37 42
12 Дженоа 30 8 11 11 32 - 37 35
13 Лечче 29 6 10 13 26 - 45 28
14 Удинезе 29 4 15 10 28 - 44 27
15 Эллас Верона 29 6 8 15 26 - 39 26
16 Кальяри 29 6 8 15 29 - 50 26
17 Эмполи 29 6 7 16 22 - 43 25
18 Фрозиноне 30 6 7 17 38 - 61 25
19 Сассуоло 29 6 5 18 33 - 56 23
20 Салернитана 29 2 8 19 23 - 59 14
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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