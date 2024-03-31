01.04.2024 21:45 - : -
Италия31 марта 2024, 20:13 | Обновлено 31 марта 2024, 20:23
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Интер – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 апреля поединок 30-го тура итальянской Серии А
31 марта 2024, 20:13 | Обновлено 31 марта 2024, 20:23
36
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В понедельник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Эмполи».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5
|Рома
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13
|Лечче
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14
|Удинезе
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15
|Эллас Верона
|29
|6
|8
|15
|26 - 39
|26
|16
|Кальяри
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19
|Сассуоло
|29
|6
|5
|18
|33 - 56
|23
|20
|Салернитана
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
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