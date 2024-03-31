Интер Милан

В понедельник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Эмполи».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция