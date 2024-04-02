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Интер Милан
01.04.2024 21:45 – FT 2 : 0
Эмполи
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Италия
02 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 02 апреля 2024, 02:44
9
0

Интер – Эмполи – 2:0. Без Коваленко на поле. Видео голов и обзор матча

Миланская команда одержала очередную победу

02 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 02 апреля 2024, 02:44
9
0
Интер – Эмполи – 2:0. Без Коваленко на поле. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 24 тура чемпионата Италии по футболу. Миланский «Интер» принимал «Эмполи», за который играет украинец Виктор Коваленко, и одержал победу со счетом 2:0. Коваленко весь матч провел в запасе.

Благодаря этой победе «Интер» продолжил лидировать и имеет открытую беспроигрышную серию (20 побед и четыре ничьих).

Чемпионат Италии 30 тур

Интер – Эмполи – 2:0

Голы: Димарко, 5, Алексис Санчес, 81

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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Серия A Эмполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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