Интер – Эмполи – 2:0. Без Коваленко на поле. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 24 тура чемпионата Италии по футболу. Миланский «Интер» принимал «Эмполи», за который играет украинец Виктор Коваленко, и одержал победу со счетом 2:0. Коваленко весь матч провел в запасе.

Благодаря этой победе «Интер» продолжил лидировать и имеет открытую беспроигрышную серию (20 побед и четыре ничьих).

Чемпионат Италии 30 тур

Интер – Эмполи – 2:0

Голы: Димарко, 5, Алексис Санчес, 81