01.04.2024 21:45 – FT 2 : 0
Италия02 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 02 апреля 2024, 02:44
9
0
Интер – Эмполи – 2:0. Без Коваленко на поле. Видео голов и обзор матча
Миланская команда одержала очередную победу
02 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 02 апреля 2024, 02:44
9
0
Состоялся поединок 24 тура чемпионата Италии по футболу. Миланский «Интер» принимал «Эмполи», за который играет украинец Виктор Коваленко, и одержал победу со счетом 2:0. Коваленко весь матч провел в запасе.
Благодаря этой победе «Интер» продолжил лидировать и имеет открытую беспроигрышную серию (20 побед и четыре ничьих).
Чемпионат Италии 30 тур
Интер – Эмполи – 2:0
Голы: Димарко, 5, Алексис Санчес, 81
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 апреля 2024, 19:36 2
Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов
Футбол | 02 апреля 2024, 02:02 0
Самые интересные события 22-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Футбол | 01.04.2024, 07:51
Теннис | 01.04.2024, 22:45
Футбол | 01.04.2024, 11:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.03.2024, 21:38 4
31.03.2024, 19:35 4
31.03.2024, 19:38 200
01.04.2024, 07:01
31.03.2024, 22:01 1
31.03.2024, 20:59 25