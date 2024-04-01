Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия А. Болонья обыграла Салернитану и приблизилась к Ювентусу
Чемпионат Италии
Болонья
01.04.2024 13:30 – FT 3 : 0
Салернитана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 апреля 2024, 18:04 |
143
0

Серия А. Болонья обыграла Салернитану и приблизилась к Ювентусу

Еще два матча завершились вничью

01 апреля 2024, 18:04 |
143
0
Серия А. Болонья обыграла Салернитану и приблизилась к Ювентусу
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще три матча в рамках 30-го тура Серии А. «Болонья» разгромила «Салернитану» и приблизилась к «Ювентусу» на расстояние всего 2 очков в турнирной таблице. Матчи «Кальяри» – «Верона» и «Сассуоло» – «Удинезе» завершились с одинаковым счетом 1:1.

Серия А. 30-й тур

Болонья – Салернитана – 3:0
Голы: Орсолини 14, Салемакерс 44, Ликояннис 90+2

Сассуоло – Удинезе – 1:1
Голы: Дефрель 41 – Товен 44

Кальяри – Верона – 1:1
Голы: Сулемана 74 – Бонаццоли 30

Сегодня 30-й тур Серии А завершится матчами «Лечче» – «Рома» (начало – в 19:00 по Киеву) и «Интер» – «Эмполи» (21:45).

По теме:
Интер – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-тренер Арсенала-Киев раскритиковал Ювентус за поражение от Лацио
Серия A чемпионат Италии по футболу Болонья Салернитана Кальяри Верона Сассуоло Удинезе
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Футбол | 01 апреля 2024, 18:21 5
Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину

Алексей Блоха утверждает, что у Виталия был непростой характер

Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Футбол | 31 марта 2024, 19:35 4
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
Киберспорт | 01.04.2024, 00:41
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
Футбол | 01.04.2024, 15:11
Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Футбол | 01.04.2024, 07:51
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
30.03.2024, 19:42
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
30.03.2024, 19:51 2
Футбол
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
01.04.2024, 06:30 20
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем