Серия А. Болонья обыграла Салернитану и приблизилась к Ювентусу
Еще два матча завершились вничью
Состоялись еще три матча в рамках 30-го тура Серии А. «Болонья» разгромила «Салернитану» и приблизилась к «Ювентусу» на расстояние всего 2 очков в турнирной таблице. Матчи «Кальяри» – «Верона» и «Сассуоло» – «Удинезе» завершились с одинаковым счетом 1:1.
Серия А. 30-й тур
Болонья – Салернитана – 3:0
Голы: Орсолини 14, Салемакерс 44, Ликояннис 90+2
Сассуоло – Удинезе – 1:1
Голы: Дефрель 41 – Товен 44
Кальяри – Верона – 1:1
Голы: Сулемана 74 – Бонаццоли 30
Сегодня 30-й тур Серии А завершится матчами «Лечче» – «Рома» (начало – в 19:00 по Киеву) и «Интер» – «Эмполи» (21:45).
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