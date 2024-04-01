Серия А. Болонья обыграла Салернитану и приблизилась к Ювентусу

Состоялись еще три матча в рамках 30-го тура Серии А. «Болонья» разгромила «Салернитану» и приблизилась к «Ювентусу» на расстояние всего 2 очков в турнирной таблице. Матчи «Кальяри» – «Верона» и «Сассуоло» – «Удинезе» завершились с одинаковым счетом 1:1.

Серия А. 30-й тур

Болонья – Салернитана – 3:0

Голы: Орсолини 14, Салемакерс 44, Ликояннис 90+2

Сассуоло – Удинезе – 1:1

Голы: Дефрель 41 – Товен 44

Кальяри – Верона – 1:1

Голы: Сулемана 74 – Бонаццоли 30

Сегодня 30-й тур Серии А завершится матчами «Лечче» – «Рома» (начало – в 19:00 по Киеву) и «Интер» – «Эмполи» (21:45).