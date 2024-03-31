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  4. Жирона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
31 марта 2024, 17:25 |
242
0

Жирона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

31 марта 2024, 17:25 |
242
0
Жирона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Жирона

31 марта проходит матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис».

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Поединок проходит на стадионе «Монтивили» в Жироне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут.

Ла Лига. 30-й тур. 31 марта

Жирона – Бетис – 0:0 (матч продолжается)

(новость дополняется)

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Жирона Бетис видео голов и обзор Артем Довбик Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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