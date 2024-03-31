Жирона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

31 марта проходит матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис».

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Поединок проходит на стадионе «Монтивили» в Жироне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут.

Ла Лига. 30-й тур. 31 марта

Жирона – Бетис – 0:0 (матч продолжается)

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