Испания31 марта 2024, 17:25 |
242
0
Жирона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги
31 марта 2024, 17:25 |
242
0
31 марта проходит матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Монтивили» в Жироне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут.
Ла Лига. 30-й тур. 31 марта
Жирона – Бетис – 0:0 (матч продолжается)
(новость дополняется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 марта 2024, 14:59 4
Закарпатский клуб продолжает набирать очки
Футбол | 30 марта 2024, 17:49 9
Активный первый тайм от украинского хавбека
Футбол | 31.03.2024, 15:46
Футбол | 30.03.2024, 20:03
Бокс | 31.03.2024, 01:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.03.2024, 19:50 7
29.03.2024, 21:10 1
30.03.2024, 16:05 10
30.03.2024, 19:32 6
31.03.2024, 09:58 1
30.03.2024, 12:35 8
29.03.2024, 22:33 8
30.03.2024, 19:51 2