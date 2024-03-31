Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Халеп 2-й раз подряд покорилось сомнительное достижение на большом турнире
WTA
31 марта 2024, 00:46 |
410
0

Халеп 2-й раз подряд покорилось сомнительное достижение на большом турнире

Симона вновь стала обладательницей «деревянной ложки»

31 марта 2024, 00:46 |
410
0
Халеп 2-й раз подряд покорилось сомнительное достижение на большом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп стала обладательницей шутливого виртуального приза по итогам турнира WTA 1000 в Майами, на котором она вернулась в теннис после дисквалификации.

Румынка получила так называемую «деревянную ложку». Для этого нужно проиграть в первом раунде, после чего обидчик должен уступить в следующем раунде и так до самого финала.

В Майами Халеп проиграла Бадосе, Паула далее уступила Соболенко, та – Калининой, Ангелина проиграла Путинцевой, Юлию остановила Азаренко, Викторию – Рыбакина, а Елена в финале проиграла Даниэль Коллинc.

Еще более забавен тот факт, что на последнем для себя турнире (US Open 2022) перед дисквалификацией Халеп также стала обладательницей подобной «награды». Тогда Симона сенсационно уступила в первом раунде Дарье Снигур, а дальше все было по схожему сценарию.

По теме:
Симона Халеп не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
Даниэль Коллинс – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Симона Халеп WTA Майами
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Футбол | 30 марта 2024, 17:49 9
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол

Активный первый тайм от украинского хавбека

Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном
Футбол | 30 марта 2024, 21:15 33
Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном
Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном

Ранее итальянца сватали на место Юргена Клоппа

У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Футбол | 30.03.2024, 19:51
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
Футбол | 30.03.2024, 15:03
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
Украинки узнали первых соперниц в основной сетке турнира в Чарльстоне
Теннис | 30.03.2024, 22:16
Украинки узнали первых соперниц в основной сетке турнира в Чарльстоне
Украинки узнали первых соперниц в основной сетке турнира в Чарльстоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
30.03.2024, 16:05 7
Футбол
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
29.03.2024, 11:11 1
Футбол
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
29.03.2024, 04:39 6
Теннис
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
29.03.2024, 05:09 3
Бокс
Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
29.03.2024, 19:50 7
Бокс
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
29.03.2024, 01:57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем