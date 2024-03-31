Халеп 2-й раз подряд покорилось сомнительное достижение на большом турнире

Румынская теннисистка Симона Халеп стала обладательницей шутливого виртуального приза по итогам турнира WTA 1000 в Майами, на котором она вернулась в теннис после дисквалификации.

Румынка получила так называемую «деревянную ложку». Для этого нужно проиграть в первом раунде, после чего обидчик должен уступить в следующем раунде и так до самого финала.

В Майами Халеп проиграла Бадосе, Паула далее уступила Соболенко, та – Калининой, Ангелина проиграла Путинцевой, Юлию остановила Азаренко, Викторию – Рыбакина, а Елена в финале проиграла Даниэль Коллинc.

Еще более забавен тот факт, что на последнем для себя турнире (US Open 2022) перед дисквалификацией Халеп также стала обладательницей подобной «награды». Тогда Симона сенсационно уступила в первом раунде Дарье Снигур, а дальше все было по схожему сценарию.