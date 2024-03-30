В субботу, 30 марта, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Бернли».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Команды сыграли вничью – 2:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. На 44-й минуте Михаил заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер.

АПЛ. 30-й тур, 30 марта.

Челси – Бернли – 2:2

Голы: Палмер, 44 (пенальти), 78 – Каллен, 47, О'Ши, 81.

Видеообзор матча