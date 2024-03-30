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Челси
30.03.2024 17:00 – FT 2 : 2
Бёрнли
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Англия
30 марта 2024, 21:02 | Обновлено 30 марта 2024, 21:25
1894
2

Челси – Бернли – 2:2. Как Мудрик заработал пенальти для Палмера. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 30-го тура АПЛ

30 марта 2024, 21:02 | Обновлено 30 марта 2024, 21:25
1894
2
Челси – Бернли – 2:2. Как Мудрик заработал пенальти для Палмера. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 30 марта, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Бернли».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Команды сыграли вничью – 2:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. На 44-й минуте Михаил заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер.

АПЛ. 30-й тур, 30 марта.

Челси – Бернли – 2:2
Голы: Палмер, 44 (пенальти), 78 – Каллен, 47, О'Ши, 81.

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Дара О’Ши (Бёрнли).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Каллен (Бёрнли).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
43’
Венсан Компани (Бёрнли) получает красную карточку.
40’
Лоранс Ассиньон (Бёрнли) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Standard
Коли нарешті дійде до Міжнародної федерації футбольної історії і статистики, що зароблене пенальті - це не те що асист, а навіть більше,  ніж гольова передача. На  Мудрику не вперше фолять у штрафній, а в заліку виходить, ніби Палмер самотужки відзначився.
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+1
Al1l
Позорище .У меньшості бернлі двічізрівнював   рахунок а міг ще виграти 
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0
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