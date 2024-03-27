Англия27 марта 2024, 20:05 |
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Челси – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 марта в 17:00 поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги
27 марта 2024, 20:05 |
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В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Бернли».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Челси – БернлиСмотреть трансляцию
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