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  4. Челси – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
27 марта 2024, 20:05 |
306
0

Челси – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 марта в 17:00 поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги

27 марта 2024, 20:05 |
306
0
Челси – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Бернли».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Челси – Бернли
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Источник Sport.ua
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