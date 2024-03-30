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Чемпионат Англии
Челси
30.03.2024 17:00 - : -
Бёрнли
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Англия
30 марта 2024, 11:56 | Обновлено 30 марта 2024, 12:23
188
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Челси – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок со звездой сборной Украины

30 марта 2024, 11:56 | Обновлено 30 марта 2024, 12:23
188
1
Челси – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Челси. Михаил Мудрик

30 марта на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Бернли». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Челси – Бернли

Челси

Команда в этом сезоне еще может себя спасти, хотя бы частично сохранить свою репутацию. Синие уже добирались до одного финала, в Кубке Лиги. Но в последние выходные февраля были не столько сильнее, сколько немного везучее был Ливерпуль, и забрал себе первый трофей сезона. Зато перед паузой на игры сборных, несмотря на все неудачи Стерлинга, получилось дожать Лестер Сити, и выйти в полуфинал Кубка Англии. На АПЛ, по большому счету, можно махнуть рукой, там уже ничего толкового не добиться. Хотя, конечно, и тут подопечные Маурисио Почеттино будут биться пусть не за подъем даже в зону еврокубков, но хотя бы за то, чтобы показать какой-то прогресс и на фоне провального прошлого сезона, и сравнительно с неудачами первого круга. Кстати, получается не проигрывать вот уже 4 тура, в том числе сыграли вничью с Манчестер Сити и обыграли Ньюкасл.

Бернли

Клуб в целом разочаровал после возвращения из годичной командировки в Чемпионшип. Причем там как раз и Венсан Компани себя удачно проявил, приведя своих новых подопечных к досрочной и уверенной победе в этом дивизионе. Но насколько же слабо выглядела команда уже в Премьер-Лиге. И даже странно, что бельгийца так и не поменяли. Любопытно, что это терпение, возможно, будет вознаграждено. По крайней мере, перед паузой на игры сборных аутсайдер взял ничью с Вест Хэмом (2:2 в Лондоне), а потом и вовсе обыграл другой столичный проект - Брентфорд. С учетом слабости Лутона и нового штрафа, теперь и для Ноттингем Форест, есть вполне ощутимый шанс на выживание, если продолжить в том же духе, как было в марте.

Статистика личных встреч

Кларетовые выигрывали еще в 2017-м году. А в 7 очных поединках было 6 побед пенсионеров и ничья.

Прогноз

GGBET считает безоговорочным фаворитом лондонский гранд. Но помня, как он охотно пропускает, ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,79).

GG.BET
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Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик прогнозы прогнозы на футбол Бернли Челси - Бернли
Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Бёрнли - любимый клуб Челси.  Если не тут  +3, то где?)
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