30 марта на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Бернли». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Челси – Бернли

Челси

Команда в этом сезоне еще может себя спасти, хотя бы частично сохранить свою репутацию. Синие уже добирались до одного финала, в Кубке Лиги. Но в последние выходные февраля были не столько сильнее, сколько немного везучее был Ливерпуль, и забрал себе первый трофей сезона. Зато перед паузой на игры сборных, несмотря на все неудачи Стерлинга, получилось дожать Лестер Сити, и выйти в полуфинал Кубка Англии. На АПЛ, по большому счету, можно махнуть рукой, там уже ничего толкового не добиться. Хотя, конечно, и тут подопечные Маурисио Почеттино будут биться пусть не за подъем даже в зону еврокубков, но хотя бы за то, чтобы показать какой-то прогресс и на фоне провального прошлого сезона, и сравнительно с неудачами первого круга. Кстати, получается не проигрывать вот уже 4 тура, в том числе сыграли вничью с Манчестер Сити и обыграли Ньюкасл.

Бернли

Клуб в целом разочаровал после возвращения из годичной командировки в Чемпионшип. Причем там как раз и Венсан Компани себя удачно проявил, приведя своих новых подопечных к досрочной и уверенной победе в этом дивизионе. Но насколько же слабо выглядела команда уже в Премьер-Лиге. И даже странно, что бельгийца так и не поменяли. Любопытно, что это терпение, возможно, будет вознаграждено. По крайней мере, перед паузой на игры сборных аутсайдер взял ничью с Вест Хэмом (2:2 в Лондоне), а потом и вовсе обыграл другой столичный проект - Брентфорд. С учетом слабости Лутона и нового штрафа, теперь и для Ноттингем Форест, есть вполне ощутимый шанс на выживание, если продолжить в том же духе, как было в марте.

Статистика личных встреч

Кларетовые выигрывали еще в 2017-м году. А в 7 очных поединках было 6 побед пенсионеров и ничья.

Прогноз

GGBET считает безоговорочным фаворитом лондонский гранд. Но помня, как он охотно пропускает, ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,79).