Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поединок 30-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2), в котором впервые в 2024 году украинец Михаил Мудрик провел полный матч.

«Я очень разочарован. Мы не показали последовательность и способность управлять игрой. Этот результат показывает, что нам нужно совершенствоваться во многих аспектах, если мы хотим быть конкурентоспособными.

Мы не были достаточно агрессивны. VAR не засчитал гол Дисаси, но мы не собираемся жаловаться. Мы понимаем решение VAR и принимаем правила», – рассказал Почеттино.

Сейчас «Челси» занимает 11 место в АПЛ, имея в активе 40 очков.