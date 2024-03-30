30 марта на «Альянц-Арене» пройдет матч 27-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Бавария» встретится с «Боруссией» (Дортмунд). Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда уже 9-го апреля начинает четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов. И очевидно, что для Томаса Тухеля и его подопечных именно это противостояния с Арсеналом будет решающим. Не зря тренер сломал руку, делая предматчевую накрутку подопечных перед ответным поединком с Лацио - от того, получится ли реванш, зависело, насколько бесславно уедет из Мюнхена специалист. Ведь известно, что он покинет пост не позже лета, и это безусловно расплата за все провалы на внутренней арене, начиная с 0:3 в Суперкубке с РБ Лейпцигом, продолжая кубковым вылетом от Саарбрюкена (пусть даже потом представитель третьей лиги уже дошел до полуфинала). Ну и 10 очков отставания от Байера превращает чемпионскую гонку в фарс. Остается только за репутацию сражаться, или, как в этом случае, намереваться сделать подножку старому сопернику.

Боруссия (Дортмунд)

Клуб в прошлом сезоне до последнего боролся за серебряную салатницу, правда, чтобы потом самому отдать ее, сыграв только вничью в последнем туре дома. Но сейчас у желто-черных ситуация похожа на рекордмейстеров: толком спасти сезон можно только за счет Лиги чемпионов. Там после непростой группы немцы получили вознаграждение в виде скромного ПСВ как соперника по 1/8 финала - и без особенных проблем выбили голландцев. Но при этом они не могут расслабиться в Бундеслиге. Набрав неплохую форму зимой и воспользовавшись осечкой РБ Лейпциг и опередили его, забравшись на 4-ю позицию. Но быки в одном очке, сразу за спиной. Так что в Мюнхене желательно выигрывать - шансы на такой исход по умолчанию невысоки.

Статистика личных встреч

Это Der Klassiker, центральное противостояние немецкого футбола. Вот только, выиграв Суперкубок в 2019-м, после этого шмели в нем проиграли 10 раз при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Звезда Юга продлит свою удачную серию очных поединков. Но гости будут драться отчаянно - ставим на их победу при форе +1,5 гола(коэффициент - 1,81).