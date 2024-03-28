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Чемпионат Германии
Бавария
30.03.2024 19:30 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
28 марта 2024, 20:42 | Обновлено 28 марта 2024, 20:43
152
0

Бавария – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 марта в 19:30 поединок Бундеслиги

28 марта 2024, 20:42 | Обновлено 28 марта 2024, 20:43
152
0
Бавария – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Боруссия Дортмунд

В субботу, 28 марта, состоится матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Боруссия Дортмунд».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Бавария – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бавария – Боруссия Дортмунд
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Бавария Боруссия Дортмунд Бавария - Боруссия Д смотреть онлайн Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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