30.03.2024 19:30 - : -
Германия28 марта 2024, 20:42 | Обновлено 28 марта 2024, 20:43
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Бавария – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 марта в 19:30 поединок Бундеслиги
28 марта 2024, 20:42 | Обновлено 28 марта 2024, 20:43
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В субботу, 28 марта, состоится матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Боруссия Дортмунд».
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Бавария – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – Боруссия ДортмундСмотреть трансляцию
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