Дер-Класикер за шмелями. Боруссия Д победила Баварию на Альянце Арене
Дортмундцы победили со счетом 2:0
В субботу, 30 марта, состоялся матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.
Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» и завершилась победой «шмелей» со счетом 2:0. Голы за гостей забивали Карим Адейеми и Юлиан Рюэрсон.
После этого поражения «Бавария» отстает от «Байера» уже на 13 очков. «Боруссия» ворвалась в зону Лиги чемпионов и имеет в активе 53 очка.
Бундеслига. 27-й тур, 30 марта.
Бавария – Боруссия Дортмунд – 0:2
Голы: Адейеми 10, Рюэрсон, 83.
Бавария: Ульрайх, Дайер, де Лигт, Дэвис (Шупо-Мотинг, 84), Горетцка, Лаймер (Мазрауи, 73), Киммих, Мюллер (Тель, 63), Сане (Коман, 63), Мусиала (Гнабри, 63), Кейн.
Боруссия Д: Майер, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Джан, Брандт (Ройс, 68), Нмеча (Озджан, 68), Санчо (Байно-Гиттенс, 84), Адейеми (Вольф, 84), Фюллькруг (Аллер, 74).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78 - 33
|60
|3
|Штутгарт
|26
|18
|2
|6
|60 - 31
|56
|4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|11
|6
|42 - 35
|41
|7
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39 - 48
|36
|8
|Аугсбург
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10
|Вердер
|27
|8
|6
|13
|35 - 43
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12
|Унион Берлин
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|15
|Бохум
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18
|Дармштадт
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
Wir verlieren gegen Dortmund. pic.twitter.com/4SBhLaHYg0— FC Bayern München (@FCBayern) March 30, 2024
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