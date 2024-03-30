Дер-Класикер за шмелями. Боруссия Д победила Баварию на Альянце Арене

В субботу, 30 марта, состоялся матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» и завершилась победой «шмелей» со счетом 2:0. Голы за гостей забивали Карим Адейеми и Юлиан Рюэрсон.

После этого поражения «Бавария» отстает от «Байера» уже на 13 очков. «Боруссия» ворвалась в зону Лиги чемпионов и имеет в активе 53 очка.

Бундеслига. 27-й тур, 30 марта.

Бавария – Боруссия Дортмунд – 0:2

Голы: Адейеми 10, Рюэрсон, 83.

Бавария: Ульрайх, Дайер, де Лигт, Дэвис (Шупо-Мотинг, 84), Горетцка, Лаймер (Мазрауи, 73), Киммих, Мюллер (Тель, 63), Сане (Коман, 63), Мусиала (Гнабри, 63), Кейн.



Боруссия Д: Майер, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Джан, Брандт (Ройс, 68), Нмеча (Озджан, 68), Санчо (Байно-Гиттенс, 84), Адейеми (Вольф, 84), Фюллькруг (Аллер, 74).

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Байер 27 23 4 0 68 - 19 73 2 Бавария 27 19 3 5 78 - 33 60 3 Штутгарт 26 18 2 6 60 - 31 56 4 Боруссия Д 27 15 8 4 55 - 32 53 5 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60 - 32 50 6 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42 - 35 41 7 Фрайбург 27 10 6 11 39 - 48 36 8 Аугсбург 26 9 8 9 43 - 42 35 9 Хоффенхайм 27 9 6 12 45 - 52 33 10 Вердер 27 8 6 13 35 - 43 30 11 Хайденхайм 26 7 8 11 35 - 44 29 12 Унион Берлин 27 8 5 14 25 - 42 29 13 Боруссия М 27 6 10 11 46 - 53 28 14 Вольфсбург 27 7 7 13 33 - 44 28 15 Бохум 26 5 10 11 30 - 54 25 16 Майнц 27 3 11 13 22 - 46 20 17 Кельн 26 3 9 14 20 - 47 18 18 Дармштадт 26 2 7 17 26 - 65 13 Полная таблица