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Бавария
30.03.2024 19:30 – FT 0 : 2
Боруссия Д
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Германия
31 марта 2024, 09:43 | Обновлено 31 марта 2024, 10:02
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Терзич назвал составляющие победы Боруссии Дортмунд над Баварией

Наставник «шмелей» – об успехе подопечных

31 марта 2024, 09:43 | Обновлено 31 марта 2024, 10:02
119
0
Терзич назвал составляющие победы Боруссии Дортмунд над Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич дал оценку игре с «Баварией» (2:0) в 27-м туре чемпионата Германии.

«Конечно, мы рады. Мы очень довольны игрой, мы заслужили победу и можем отталкиваться от этого.

Мы должны были показать кураж, усердие и стойкость. Когда все эти качества в деле, мы добиваемся результата. Также для победы здесь необходимо немного везения, как это было в ситуации с офсайдом на 90-й минуте. Ради победы мы упорно работали и теперь очень рады», – признался Терзич.

В таблице Бундеслиги дортмундская «Боруссия» занимает 4-е место, имея 53 очка. У «Баварии» 2-я позиция и 60 пунктов. Лидирует «Байер», имеющий 73 очка.

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Эдин Терзич Бундеслига Боруссия Дортмунд Бавария Бавария - Боруссия Д пресс-конференция
Источник Официальный сайт Бундеслиги
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