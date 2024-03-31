Терзич назвал составляющие победы Боруссии Дортмунд над Баварией

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич дал оценку игре с «Баварией» (2:0) в 27-м туре чемпионата Германии.

«Конечно, мы рады. Мы очень довольны игрой, мы заслужили победу и можем отталкиваться от этого.

Мы должны были показать кураж, усердие и стойкость. Когда все эти качества в деле, мы добиваемся результата. Также для победы здесь необходимо немного везения, как это было в ситуации с офсайдом на 90-й минуте. Ради победы мы упорно работали и теперь очень рады», – признался Терзич.

В таблице Бундеслиги дортмундская «Боруссия» занимает 4-е место, имея 53 очка. У «Баварии» 2-я позиция и 60 пунктов. Лидирует «Байер», имеющий 73 очка.