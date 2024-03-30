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Карпаты Львов
29.03.2024 13:00 – FT 1 : 0
Виктория
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Украина. Первая лига
30 марта 2024, 00:30 | Обновлено 30 марта 2024, 00:58
92
0

Маркевич признался, какого игрока не хватало Карпатам в матче с Викторией

Коуч львовского клуба особо отметил важность бразильца Игора Невеса

30 марта 2024, 00:30 | Обновлено 30 марта 2024, 00:58
92
0
Маркевич признался, какого игрока не хватало Карпатам в матче с Викторией
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских Карпат Мирон Маркевич на послематчевой пресс-конференции после победы над Викторией из Сум (1:0) рассказал:

«Как я говорил раньше, сейчас все команды практически равны. Все после сборов долго готовились к сезону. В физическом плане команды хорошо готовы и в тактическом тоже.

Что касается самоотдачи, у меня нет претензий сегодня, в отличие от матча против Полтавы. Сама игра и ее рисунок не тот, который я хотел бы видеть. У нас есть неделя времени на подготовку к поединку против Мариуполя, поэтому нам нужно очень серьезно поработать.

Ариэльсон нужно добавить в агрессивности и больше встречаться с мячом. Если сравнить его с Игорем Невесом, то конечно, Игор нам сегодня был нужен. Возможно, Ариэльсон лучше вышел бы на смену. Посмотрим, будем готовить его дальше. Чувствовалось, что Невеса сегодня нам не хватало. На Мариуполь Невес будет уже готовиться».

Первая лига. 29 марта

Карпаты Львов – Виктория Сумы – 1:0

Гол: Костенко, 6.

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Костенко (Карпаты Львов).
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Источник ФК Карпаты Львов
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