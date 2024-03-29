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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
29.03.2024 12:00 – 39 1 : 1
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 марта 2024, 12:30 |
410
0

Первая лига. Карпаты – Виктория, матчи 29 марта. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 29 марта трансляцию поединков Первой лиги

29 марта 2024, 12:30 |
410
0
Первая лига. Карпаты – Виктория, матчи 29 марта. Смотреть онлайн. LIVE

29 марта проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 29 марта

Група выбывания

  • 12:30. Подолье Хмельницкий – Кремень Кременчуг

Чемпионская группа

  • 12:00. ФСК Мариуполь – Прикарпатье
  • 13:00. Карпаты Львов – Виктория Сумы
  • 13:30. Левый берег – Агробизнес

Турнирная таблица

12:00. ФСК Мариуполь – Прикарпатье

12:30. Подолье Хмельницкий – Кремень Кременчуг

13:00. Карпаты Львов – Виктория Сумы

13:30. Левый берег – Агробизнес

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Источник Sport.ua
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