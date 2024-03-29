29.03.2024 12:00 – 39’ 1 : 1
Украина. Первая лига29 марта 2024, 12:30 |
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Первая лига. Карпаты – Виктория, матчи 29 марта. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 29 марта трансляцию поединков Первой лиги
29 марта 2024, 12:30 |
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29 марта проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 29 марта
Група выбывания
- 12:30. Подолье Хмельницкий – Кремень Кременчуг
Чемпионская группа
- 12:00. ФСК Мариуполь – Прикарпатье
- 13:00. Карпаты Львов – Виктория Сумы
- 13:30. Левый берег – Агробизнес
Турнирная таблица
12:00. ФСК Мариуполь – Прикарпатье
12:30. Подолье Хмельницкий – Кремень Кременчуг
13:00. Карпаты Львов – Виктория Сумы
13:30. Левый берег – Агробизнес
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