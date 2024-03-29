Первая лига. Очередная победа Карпат и разгром Левого берега
Завершилось 4 матча второго украинского дивизиона
Сегодня, 29 марта 2024 года, состоялись 4 матча Первой лиги.
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Лидер Первой лиги, львовские «Карпаты», одержали минимальную победу благодаря голу Яна Костенко. Таким образом у команды Мирона Маркевича 51 очко в 20 матчах чемпионата.
Первая лига. Группа «Чемпионская». 29 марта
ФСК Мариуполь – Прикарпатье – 1:1
Голы: Зубков, 10 – Швец, 16
Карпаты – Виктория – 1:0
Гол: Костенко, 6
Левый берег – Агробизнес – 3:0
Голы: Войцеховский, 3, Якимов, 20, Мысык, 64
Первая лига. Группа «Выбывание». 29 марта
Подолье – Кремень – 3:1
Голы: Савчук, 27, Боженар, 56, Кулиш, 63 – Глоба, 9
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