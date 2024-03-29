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Украина. Первая лига
29 марта 2024, 17:48 | Обновлено 29 марта 2024, 18:53
414
1

Первая лига. Очередная победа Карпат и разгром Левого берега

Завершилось 4 матча второго украинского дивизиона

29 марта 2024, 17:48 | Обновлено 29 марта 2024, 18:53
414
1
Первая лига. Очередная победа Карпат и разгром Левого берега
ФК Карпаты

Сегодня, 29 марта 2024 года, состоялись 4 матча Первой лиги.

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Лидер Первой лиги, львовские «Карпаты», одержали минимальную победу благодаря голу Яна Костенко. Таким образом у команды Мирона Маркевича 51 очко в 20 матчах чемпионата.

Первая лига. Группа «Чемпионская». 29 марта

ФСК Мариуполь – Прикарпатье – 1:1

Голы: Зубков, 10 – Швец, 16

Карпаты – Виктория – 1:0

Гол: Костенко, 6

Левый берег – Агробизнес – 3:0

Голы: Войцеховский, 3, Якимов, 20, Мысык, 64

Первая лига. Группа «Выбывание». 29 марта

Подолье – Кремень – 3:1

Голы: Савчук, 27, Боженар, 56, Кулиш, 63 – Глоба, 9

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Источник Sport.ua
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