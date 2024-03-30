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Украина. Первая лига
30 марта 2024, 03:49 | Обновлено 30 марта 2024, 04:04
473
0

БЕССМЕРТНЫЙ: «С Карпатами играли до гола. Быстрый гол застал нас врасплох»

Коуч Виктории из Сум прокомментировал поражение от львовской команды

30 марта 2024, 03:49 | Обновлено 30 марта 2024, 04:04
473
0
БЕССМЕРТНЫЙ: «С Карпатами играли до гола. Быстрый гол застал нас врасплох»
fckarpaty.org.ua. Анатолий Бессмертный

Главный тренер Виктории из Сум Анатолий Бессмертный на послематчевой пресс-конференции после поражения от львовских Карпат (0:1) рассказал:

«Считаю, что матч показался нервным для обеих команд. Мы играли против хорошей команды и ни в чем не уступали, сегодня была интересная игра, и она была до гола. У Карпат и у нас были голевые эпизоды.

Я доволен игрой своей команды, а Карпаты поздравляю с победой. Нам не хватило мастерства, у нас строится новая команда, и мы не можем выжать из своих моментов максимум. В целом, я доволен своими подопечными.

Быстрый гол, безусловно, повлиял на игру. Он нас застал врасплох, мы не ожидали такого начала матча. Мы договаривались с командой, чтобы действовать сконцентрированно, а в итоге не доиграли эпизод до конца и пропустили мяч».

Первая лига. 29 марта

Карпаты Львов – Виктория Сумы – 1:0

Гол: Костенко, 6.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Первая лига Украины Виктория Сумы (Николаевка) Анатолий Бессмертный
Источник ФК Карпаты Львов
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