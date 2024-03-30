БЕССМЕРТНЫЙ: «С Карпатами играли до гола. Быстрый гол застал нас врасплох»
Коуч Виктории из Сум прокомментировал поражение от львовской команды
Главный тренер Виктории из Сум Анатолий Бессмертный на послематчевой пресс-конференции после поражения от львовских Карпат (0:1) рассказал:
«Считаю, что матч показался нервным для обеих команд. Мы играли против хорошей команды и ни в чем не уступали, сегодня была интересная игра, и она была до гола. У Карпат и у нас были голевые эпизоды.
Я доволен игрой своей команды, а Карпаты поздравляю с победой. Нам не хватило мастерства, у нас строится новая команда, и мы не можем выжать из своих моментов максимум. В целом, я доволен своими подопечными.
Быстрый гол, безусловно, повлиял на игру. Он нас застал врасплох, мы не ожидали такого начала матча. Мы договаривались с командой, чтобы действовать сконцентрированно, а в итоге не доиграли эпизод до конца и пропустили мяч».
Первая лига. 29 марта
Карпаты Львов – Виктория Сумы – 1:0
Гол: Костенко, 6.
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