БЕССМЕРТНЫЙ: «С Карпатами играли до гола. Быстрый гол застал нас врасплох»

Главный тренер Виктории из Сум Анатолий Бессмертный на послематчевой пресс-конференции после поражения от львовских Карпат (0:1) рассказал:

«Считаю, что матч показался нервным для обеих команд. Мы играли против хорошей команды и ни в чем не уступали, сегодня была интересная игра, и она была до гола. У Карпат и у нас были голевые эпизоды.

Я доволен игрой своей команды, а Карпаты поздравляю с победой. Нам не хватило мастерства, у нас строится новая команда, и мы не можем выжать из своих моментов максимум. В целом, я доволен своими подопечными.

Быстрый гол, безусловно, повлиял на игру. Он нас застал врасплох, мы не ожидали такого начала матча. Мы договаривались с командой, чтобы действовать сконцентрированно, а в итоге не доиграли эпизод до конца и пропустили мяч».

Первая лига. 29 марта

Карпаты Львов – Виктория Сумы – 1:0

Гол: Костенко, 6.