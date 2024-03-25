25 марта на «Френдс Арена» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Швеции встретится со сборной Албании. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Швеция – Албания

Швеция

Команда начинает новую эру в своей истории. С 2016-го тренерский пост занимал Янне Андерсен, и подарил лучший результат за десятилетия. Тре крунур не пустили на чемпионат мира-2018 Италию, выиграв плей-офф, а потом уже на самом турнире получилось добраться до четвертьфинала. Тогда же сборная поднялась в дивизион А Лиги Наций. Но потом начались проблемы, и первая осечка случилась на Евро-2020, когда выиграли группу, но уже в 1/8 финала вылетели от Украины в экстра-тайме. Но потом скандинавы напрочь рассыпались, не выйдя ни на чемпионат мира, ни на европейское первенство, да и в Лиге Наций скатились до дивизиона С. В итоге сейчас начал работу Томассон. Для Йон-Даля это первый такой серьезный опыт, но именно в Швеции, в Мальме, он раскрылся как тренер. Дебютировал датчанин в Гимараэше в четверг с Португалией - и уступил 2-5.

Албания

Сборная смогла снова выйти на пик. В свое время она вышла напрямую на Евро-2016. Более того, там дебютант сумел пусть однажды, но выиграть. Вот только ни добившийся этого успеха, Джанни де Бьязи, ни его преемники не добивались аналогичного успеха, хотя красно-черные уже воспринимались не как аутсайдер, а как крепкий середняк. В 2020-м сборная выиграла свою группу Лиги Наций в дивизионе С, и удержались на более высоком уровне. И, главное, под руководством Сильвиньо получилось воспользоваться удачной жеребьевкой и провалом фаворита, Польши. В итоге было набрано 15 очков (4 победы и 3 ничьи при единственном поражении), поровну с чехами, и за счет дополнительных показателей выиграли группу. И, главное, таким образом албанцы пробились напрямую на чемпионат. И сейчас готовятся уже к нему. В пятницу с Чили в Парме разгромно проиграли, и теперь явно захотят реабилитироваться.

Статистика личных встреч

Скандинавы взяли 3 победы при единственной ничьей в официальных поединках. Но единственный товарищеский поединок остался за албанцами.

Прогноз

GGBET ждет победы шведов, причем очень уж легкой. Но у гостей результаты в последнее время были лучше - ставим на орлов при форе +1,0 голов (коэффициент - 1,74).