Швеция – Албания – 1:0. Видео гола и обзор матча
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Состоялся товарищеский поединок, в котором национальная сборная Швеция принимала Албанию. Игра окончилась минимальной победой хозяев, гол забил Густав Нильссон.
Товарищеский матч
Швеция – Албания – 1:0
Гол: Нильссон, 62
Швеция: Ольсен, Крафт (Вальквист, 86), Линделеф, Старфельт (Хин, 86), Аугустинссон (Салетрос, 64), Форсберг (Сванберг, 63), Густафссон (Гудмундссон, 63), Ольссон, Кулусевски, Нильссон (Эланга, 78), Исак
Албания: Стракоша, Балиу (Хюсай, 75), Джимшити, Михай, Митай, Лячи (Баре, 72), Байрами (Ходжа, 77), Рамадани (Мучи, 83), Аслани, Асани (Мучоли, 82), Броя (Цикалеши, 77).
События матча
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