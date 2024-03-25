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Товарищеские матчи
Кипр
25.03.2024 19:00 – FT 0 : 1
Сербия
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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 23:12 | Обновлено 25 марта 2024, 23:17
131
0

Товарищеские матчи. Победы одержали Швеция, Сербия и Черногория

25 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран

25 марта 2024, 23:12 | Обновлено 25 марта 2024, 23:17
131
0
Товарищеские матчи. Победы одержали Швеция, Сербия и Черногория
Getty Images/Global Images Ukraine. Швеция – Албания

Вечером 22 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран.

Команды ведут подготовку к Евро-2024 или квалификации ЧМ-2026.

Минимальные победы с одинаковым счетом 1:0 одержали, Швеция, Сербия и Черногория

Матч между Азербайджаном и Болгарией завершился вничью (1:1)

Товарищеские матчи. 25 марта

Азербайджан – Болгария – 1:1

Голы: Курбанли, 87 – Крастев, 59.

Кипр – Сербия – 0:1

Гол: Милинкович-Савич, 7.

Незабитый пенальти: Митрович, 11 (Сербия).

Черногория – Северная Македония – 1:0

Голы: Йоветич, 45.

Швеция – Албания – 1:0

Голы: Нильссон, 62.

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Сербия).
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Источник Sport.ua
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