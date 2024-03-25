Товарищеские матчи. Победы одержали Швеция, Сербия и Черногория
25 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран
Вечером 22 марта состоялись несколько контрольных поединков европейских стран.
Команды ведут подготовку к Евро-2024 или квалификации ЧМ-2026.
Минимальные победы с одинаковым счетом 1:0 одержали, Швеция, Сербия и Черногория
Матч между Азербайджаном и Болгарией завершился вничью (1:1)
Товарищеские матчи. 25 марта
Азербайджан – Болгария – 1:1
Голы: Курбанли, 87 – Крастев, 59.
Кипр – Сербия – 0:1
Гол: Милинкович-Савич, 7.
Незабитый пенальти: Митрович, 11 (Сербия).
Черногория – Северная Македония – 1:0
Голы: Йоветич, 45.
Швеция – Албания – 1:0
Голы: Нильссон, 62.
События матча
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