Товарищеские матчи
Чемпионат Украины24 марта 2024, 03:52 | Обновлено 24 марта 2024, 04:16
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Заря выиграла у Оболони товарищеский матч во время международной паузы
Команды провели контрольный поединок в Буче
24 марта 2024, 03:52 | Обновлено 24 марта 2024, 04:16
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23 марта состоялся товарищеский матч между командами Украинской Премьер-лиги, в котором «Оболонь» играла против «Зари». Победу в нем одержала луганская команда со счетом 1:2, отличились Петар Мичин и Владислав Бугай. Гол за «пивоваров» забил Сергей Суханов.
Товарищеский матч
Оболонь – Заря – 1:2
Голы: Суханов, 74 – Мичин, 39, Бугай 61
Напомним, в еще одном товарищеском поединке «Динамо» оказалось сильнее любительской команды, дублем отметился Андрей Ярмоленко.
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