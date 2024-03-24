Заря выиграла у Оболони товарищеский матч во время международной паузы

23 марта состоялся товарищеский матч между командами Украинской Премьер-лиги, в котором «Оболонь» играла против «Зари». Победу в нем одержала луганская команда со счетом 1:2, отличились Петар Мичин и Владислав Бугай. Гол за «пивоваров» забил Сергей Суханов.

Товарищеский матч

Оболонь – Заря – 1:2

Голы: Суханов, 74 – Мичин, 39, Бугай 61

Напомним, в еще одном товарищеском поединке «Динамо» оказалось сильнее любительской команды, дублем отметился Андрей Ярмоленко.