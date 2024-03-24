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Товарищеские матчи
Оболонь
23.03.2024 14:00 – FT 1 : 2
Заря
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Чемпионат Украины
24 марта 2024, 03:52 | Обновлено 24 марта 2024, 04:16
28
0

Заря выиграла у Оболони товарищеский матч во время международной паузы

Команды провели контрольный поединок в Буче

24 марта 2024, 03:52 | Обновлено 24 марта 2024, 04:16
28
0
Заря выиграла у Оболони товарищеский матч во время международной паузы
Скриншот с видео

23 марта состоялся товарищеский матч между командами Украинской Премьер-лиги, в котором «Оболонь» играла против «Зари». Победу в нем одержала луганская команда со счетом 1:2, отличились Петар Мичин и Владислав Бугай. Гол за «пивоваров» забил Сергей Суханов.

Товарищеский матч

Оболонь – Заря – 1:2

Голы: Суханов, 74 – Мичин, 39, Бугай 61

Напомним, в еще одном товарищеском поединке «Динамо» оказалось сильнее любительской команды, дублем отметился Андрей Ярмоленко.

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товарищеские матчи Заря Луганск Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Оболонь - Заря Буча Петар Мичин Владислав Бугай Сергей Суханов видео голов и обзор
Источник ФК Оболонь
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