Перед игрой против Шахтера Оболонь сыграет с командой УПЛ

Как стало известно Sport.ua, «пивовары» во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ проведут контрольный поединок с луганской «Зарей», который состоится 23 марта. А еще через неделю подопечные Валерия Иващенко будут принимать в календарном поединке 22-го тура «Шахтер».

Известно, что точно не сыграет с «Зарей» вызванный в молодежную сборную Украины Игорь Краснопир, под вопросом участие Тараса Мороза, который получил повреждение в матче 21-го тура с «Полесьем».

А на следующий день после поединка с полещуками киевляне провели спарринг с любительским ФК «Лесное», в котором победили – 3:1. В нем были задействованы футболисты, которые не имели достаточной игровой практики.

Сейчас «Оболонь» занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 18 очков.

Ранее главный тренер киевлян Валерий Иващенко рассказал о победе над полещуками.