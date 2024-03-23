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Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 22:02 | Обновлено 23 марта 2024, 22:03
59
0

ИВАЩЕНКО: «В информативном плане спарринг с Зарей был очень полезен»

Главный тренер «пивоваров» рассказал о контрольной игре против луганчан

23 марта 2024, 22:02 | Обновлено 23 марта 2024, 22:03
59
0
ИВАЩЕНКО: «В информативном плане спарринг с Зарей был очень полезен»
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

23 марта футболисты «Оболони» паузу в чемпионате УПЛ заполнили контрольным матчем с «Зарей», в котором уступили – 1:2. У «пивоваров» точным ударом отметился Сергей Суханов.

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о сыгранном спарринге на клубной загородной базе в Буче:

- Мы с футболистами «Зари» дислоцировались в одном отеле во время февральского сбора в Турции, наладили дружеские отношения и где-то не случайно, что киевляне провели спарринг именно с луганчанами. Он был очень полезен в информативном плане: проходили апробацию различные тактические схемы, просмотрели тех футболистов, которые не имеют достаточной игровой практики. Радует, что у Тараса Мороза повреждение оказалось не серьезным и он уже играл. Отсутствовал только Игорь Краснопир, который задействован в матчах молодежной сборной Украины.

Как по мне, результат спарринга не имел значения, хотя могли и не проиграть, если бы на последних минутах Егор Прокопенко реализовал голевой момент.

Впереди у подопечных – выходной, а в понедельник начинаем подготовку к календарному матчу 22 тура с «Шахтером». Настроение – боевое, – сказал Иващенко.

Ранее стали известны даты и время матчей 24 тура УПЛ.

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Оболонь Киев Заря Луганск товарищеские матчи инсайд Валерий Иващенко
Источник Sport.ua
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