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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 21:57 | Обновлено 19 марта 2024, 22:05
93
0

Стали известны даты и время матчей 24-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ определила даты проведения и время начала поединков

19 марта 2024, 21:57 | Обновлено 19 марта 2024, 22:05
93
0
Стали известны даты и время матчей 24-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 24-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 24-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 13 по 15 апреля.

УПЛ. 24-й тур

13 апреля (суббота)

  • 13:00. Оболонь – Минай
  • 15:30. Александрия – Динамо
  • 18:00. Рух– Кривбасс

14 апреля (воскресенье)

  • 13:00. Ворскла – Шахтер
  • 15:30. Заря – Черноморец
  • 18:00. Полесье – Колос

15 апреля (понедельник)

  • 15:30. ЛНЗ – Верес
  • 18:00. Металлист 1925 – Днепр-1
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Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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