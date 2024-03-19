Украина. Премьер лига19 марта 2024, 21:57 | Обновлено 19 марта 2024, 22:05
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Стали известны даты и время матчей 24-го тура УПЛ
Дирекция УПЛ определила даты проведения и время начала поединков
19 марта 2024, 21:57 | Обновлено 19 марта 2024, 22:05
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 24-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 24-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 13 по 15 апреля.
УПЛ. 24-й тур
13 апреля (суббота)
- 13:00. Оболонь – Минай
- 15:30. Александрия – Динамо
- 18:00. Рух– Кривбасс
14 апреля (воскресенье)
- 13:00. Ворскла – Шахтер
- 15:30. Заря – Черноморец
- 18:00. Полесье – Колос
15 апреля (понедельник)
- 15:30. ЛНЗ – Верес
- 18:00. Металлист 1925 – Днепр-1
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