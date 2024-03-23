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23 марта 2024, 10:20 |
319
0

Англия – Бразилия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует контрольный поединок двух сборных

23 марта 2024, 10:20 |
319
0
Англия – Бразилия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта на «Уэмбли» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Англии встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Англия

Команда при Гарете Саутгейте показывает стабильно хорошие результаты, а со временем часто начала отмечаться и зрелищной, довольно атакующей игрой. Три льва с этим наставником в 2018-м году добирались до полуфинала, а на прошлом Евро сыграли на этом же стадионе финальный поединок против Италии, где только в серии пенальти титул достался Скуадре Адзурре. Да, потом был провальный розыгрыш Лиги Наций, но все списывали его на увлечение идеей еще больше выстрелить на мундиале в Катаре. Но вместо этого последовал вылет в четвертьфинале от соседей, французов. Несмотря на эти осечки, тренерский штаб остался, и подтвердил верность этого решения, пройдя без поражений отбор на Евро, и только по разу дав сыграть с собой вничью Италии и Украине. Но все понимают, каковы ожидания от грядущего континентального турнира.

Бразилия

Сборная вылетела на чемпионате мира тоже в четвертьфинале. В этом плане с проклятьем не справился даже Тите, которого оставили на посту после аналогичного результата с Бельгией в 2018-м году. После пятого чемпионского титула, оформленного еще в 2002-м, селесао только дома, 10 лет назад, проходили этот раунд. И то ради того, чтобы пережить унижение от немцев в 1/2. После новой неудачи и отставки Тите полноценного тренера не назначали, явно ожидая Анчелотти. Фернандо Диниз в качестве и.о. вроде бы удачно стартовал в новой квалификации, с пары побед. Но потом была только ничья с Венесуэлой и 3 поражения кряду, с Уругваем, Колумбией и, дома, Аргентиной. Новому полноценному наставнику, Доривалу Жуниору (Карлетто решил остаться в Реале, пролонгировав контракт), будет над чем поработать. Впрочем, в марте у него только товарищеские поединки.

Статистика личных встреч

7 первых очных поединков пентакампеоны не проигрывали. И только в 2013-м три льва оформили первый успех, 2:1 в товарищеском поединке. После этого дважды фиксировались ничьи.

Прогноз

GGBET лояльнее к хозяевам поля. Они выглядят солиднее и сыграннее - верим в победу англичан (коэффициент - 1,96).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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