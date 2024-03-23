Товарищеские матчи
Англия23 марта 2024, 23:54 | Обновлено 24 марта 2024, 00:13
514
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Англия – Бразилия – 0:1. Триумф селесао на Уэмбли. Видеообзор матча
Автором единственного гола в матче стал нападающий Эндрик
23 марта 2024, 23:54 | Обновлено 24 марта 2024, 00:13
514
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В субботу, 23 марта, состоялся международный товарищеский матч. Национальная сборная Англии приняла команду Бразилии. Победу одержали бразильцы со счётом 1:0.
Игра прошла на стадионе Уэмбли, а автором единственного гола в матче стал 17-летний нападающий Эндрик, который в следующем сезоне будет защищать цвета мадридского «Реала».
Товарищеские матчи. 23 марта.
Англия – Бразилия – 0:1
Гол: Эндрик, 80.
Видеообзор матча
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия).
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