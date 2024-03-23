В субботу, 23 марта, состоялся международный товарищеский матч. Национальная сборная Англии приняла команду Бразилии. Победу одержали бразильцы со счётом 1:0.

Игра прошла на стадионе Уэмбли, а автором единственного гола в матче стал 17-летний нападающий Эндрик, который в следующем сезоне будет защищать цвета мадридского «Реала».

Товарищеские матчи. 23 марта.

Англия – Бразилия – 0:1

Гол: Эндрик, 80.

Видеообзор матча