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Англия
23 марта 2024, 23:54 | Обновлено 24 марта 2024, 00:13
514
0

Англия – Бразилия – 0:1. Триумф селесао на Уэмбли. Видеообзор матча

Автором единственного гола в матче стал нападающий Эндрик

23 марта 2024, 23:54 | Обновлено 24 марта 2024, 00:13
514
0
Англия – Бразилия – 0:1. Триумф селесао на Уэмбли. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

В субботу, 23 марта, состоялся международный товарищеский матч. Национальная сборная Англии приняла команду Бразилии. Победу одержали бразильцы со счётом 1:0.

Игра прошла на стадионе Уэмбли, а автором единственного гола в матче стал 17-летний нападающий Эндрик, который в следующем сезоне будет защищать цвета мадридского «Реала».

Товарищеские матчи. 23 марта.

Англия – Бразилия – 0:1

Гол: Эндрик, 80.

Видеообзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия).
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Источник Sport.ua
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