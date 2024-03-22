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Товарищеские матчи
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Бразилия
22 марта 2024, 09:58 |
196
0

Англия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 23 сентября и начнется в 21:00

22 марта 2024, 09:58 |
196
0
Англия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
The Sun. Англия – Бразилия

В субботу, 23 сентября, состоится международный товарищеский матч.

Национальная сборная Англии будет принимать команду Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Начало встречи запланировано в 21:00.

Англия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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