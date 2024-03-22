Товарищеские матчи
Бразилия22 марта 2024, 09:58 |
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Англия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 23 сентября и начнется в 21:00
22 марта 2024, 09:58 |
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В субботу, 23 сентября, состоится международный товарищеский матч.
Национальная сборная Англии будет принимать команду Бразилии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Начало встречи запланировано в 21:00.
Англия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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