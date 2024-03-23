Вундеркинд Реала принес победу Бразилии в матче с Англией на Уэмбли

В субботу, 23 марта, состоялся международный товарищеский матч. Национальная сборная Англии приняла команду Бразилии.

Матч прошел на стадионе Уэмбли. Минимальную победу одержала команда Бразилии, а автором единственного гола в матче стал 17-летний нападающий Эндрик, который в следующем сезоне будет защищать цвета мадридского «Реала».

В параллельных матчах Австрия, с самым быстрым голом в истории сборных, победила Словакию, а в матчах Ирландия – Бельгия и Дания – Швейцария голов забито не было.

Товарищеские матчи. 23 марта.

Англия – Бразилия – 0:1

Гол: Эндрик, 80.

Англия: Пикфорд, Уокер (Конса, 20), Магуайр (Данк, 67), Стоунз, Чилуэлл (Гомес, 67), Райс, Фоден, Галлахер (Майну, 75), Беллингем (Боуэн, 67), Гордон (Рэшфорд, 75), Уоткинс.



Бразилия: Бенто, Данило, Фабрисио Бруно, Лукас Бералдо, Венделл (Бремер, 89), Лукас Пакета (Перейра, 71), Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 79), Гомес, Рафинья (Савио, 78), Винисиус Жуниор (Майя, 90), Родриго (Эндрик, 71).

Словакия – Австрия – 0:2

Голы: Баумгартнер, 1, Вайманн, 82.

Ирландия – Бельгия – 0:0

Дания – Швейцария – 0:0