Вундеркинд Реала принес победу Бразилии в матче с Англией на Уэмбли
Эндрик забил единственный гол в матче
В субботу, 23 марта, состоялся международный товарищеский матч. Национальная сборная Англии приняла команду Бразилии.
Матч прошел на стадионе Уэмбли. Минимальную победу одержала команда Бразилии, а автором единственного гола в матче стал 17-летний нападающий Эндрик, который в следующем сезоне будет защищать цвета мадридского «Реала».
В параллельных матчах Австрия, с самым быстрым голом в истории сборных, победила Словакию, а в матчах Ирландия – Бельгия и Дания – Швейцария голов забито не было.
Товарищеские матчи. 23 марта.
Англия – Бразилия – 0:1
Гол: Эндрик, 80.
Англия: Пикфорд, Уокер (Конса, 20), Магуайр (Данк, 67), Стоунз, Чилуэлл (Гомес, 67), Райс, Фоден, Галлахер (Майну, 75), Беллингем (Боуэн, 67), Гордон (Рэшфорд, 75), Уоткинс.
Бразилия: Бенто, Данило, Фабрисио Бруно, Лукас Бералдо, Венделл (Бремер, 89), Лукас Пакета (Перейра, 71), Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 79), Гомес, Рафинья (Савио, 78), Винисиус Жуниор (Майя, 90), Родриго (Эндрик, 71).
Словакия – Австрия – 0:2
Голы: Баумгартнер, 1, Вайманн, 82.
Ирландия – Бельгия – 0:0
Дания – Швейцария – 0:0
VITÓRIAAAAA! QUE ORGULHOOOO!!💚💛— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2024
Com gol de Endrick, a Seleção Brasileira venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley. Em sua estreia, Dorival Júnior conquista uma vitória importante para o novo ciclo do Brasil! 🇧🇷
VAMOOOSSSS!!!
📸: Rafael Ribeiro/CBF#BRAxING… pic.twitter.com/ZIStqXvIRO
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