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Товарищеские матчи
Ирландия
23.03.2024 19:00 – FT 0 : 0
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Англия
23 марта 2024, 23:17 | Обновлено 23 марта 2024, 23:34
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Вундеркинд Реала принес победу Бразилии в матче с Англией на Уэмбли

Эндрик забил единственный гол в матче

23 марта 2024, 23:17 | Обновлено 23 марта 2024, 23:34
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0
Вундеркинд Реала принес победу Бразилии в матче с Англией на Уэмбли
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

В субботу, 23 марта, состоялся международный товарищеский матч. Национальная сборная Англии приняла команду Бразилии.

Матч прошел на стадионе Уэмбли. Минимальную победу одержала команда Бразилии, а автором единственного гола в матче стал 17-летний нападающий Эндрик, который в следующем сезоне будет защищать цвета мадридского «Реала».

В параллельных матчах Австрия, с самым быстрым голом в истории сборных, победила Словакию, а в матчах Ирландия – Бельгия и Дания – Швейцария голов забито не было.

Товарищеские матчи. 23 марта.

Англия – Бразилия – 0:1
Гол: Эндрик, 80.

Англия: Пикфорд, Уокер (Конса, 20), Магуайр (Данк, 67), Стоунз, Чилуэлл (Гомес, 67), Райс, Фоден, Галлахер (Майну, 75), Беллингем (Боуэн, 67), Гордон (Рэшфорд, 75), Уоткинс.

Бразилия: Бенто, Данило, Фабрисио Бруно, Лукас Бералдо, Венделл (Бремер, 89), Лукас Пакета (Перейра, 71), Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 79), Гомес, Рафинья (Савио, 78), Винисиус Жуниор (Майя, 90), Родриго (Эндрик, 71).

Словакия – Австрия – 0:2
Голы: Баумгартнер, 1, Вайманн, 82.

Ирландия – Бельгия – 0:0

Дания – Швейцария – 0:0

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Источник Sport.ua
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