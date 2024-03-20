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  4. ХАЛЕП – о словах Возняцки: «Я никогда не принимала допинг, я не читер»
WTA
20 марта 2024, 12:59 | Обновлено 20 марта 2024, 13:02
651
0

ХАЛЕП – о словах Возняцки: «Я никогда не принимала допинг, я не читер»

Румынская теннисистка удивлена таким мнением коллеги

20 марта 2024, 12:59 | Обновлено 20 марта 2024, 13:02
651
0
ХАЛЕП – о словах Возняцки: «Я никогда не принимала допинг, я не читер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп отреагировала на реплику Каролин Возняцки, которая осталась недовольна, что румынке дали уайлд-кард в Майами после «допингового» дела.

– Каролин Возняцки была здесь сегодня и сказала, что не считает, что людям, выбывшим из игры по тем же причинам, что и вы, нельзя давать wild card на соревнования. Интересно, какова ваша реакция на это?
– Почему она так сказала?

– На пресс-конференции.
– Да, но почему? Я не сделала ничего плохого. Я не жульничала. Я не принимала допинг. Так что будет лучше, если мы прочитаем решение CAS о том, что это была загрязненная добавка, это не допинг. Я никогда не имела отношения к допингу. Я никогда не принимала допинг, так что я не читер.

Спасибо турниру за то, что предоставили мне wild card и возможность сыграть на таком крупном турнире. Было здорово вернуться.

То, что один человек негативно отзывается обо мне, не так важно, потому что у меня есть сотни людей, которые дарят мне любовь, так что я приму это, – сказала Симона.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Халеп. Срок ее дисквалификации за допинг был сокращен с четырех лет до 9 месяцев.

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Симона Халеп WTA Майами Каролин Возняцки
Источник ASAP text
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