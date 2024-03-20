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  4. ВОЗНЯЦКИ – о Халеп: «Люди не должны получать wild card после такого»
WTA
20 марта 2024, 11:23 |
1028
0

ВОЗНЯЦКИ – о Халеп: «Люди не должны получать wild card после такого»

Каролин уверена, что после применения допингу нужно поднимаясь с самого низа

20 марта 2024, 11:23 |
1028
0
ВОЗНЯЦКИ – о Халеп: «Люди не должны получать wild card после такого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала возвращение на корт еще одного бывшего лидера рейтинга WTA Симоны Халеп, которая получила уайлд-кард в Майами, но проиграла в первом круге Пауле Бадосе.

«Ну, во-первых, мне всегда нравилась Симона. У нас всегда были хорошие отношения.

В прошлом я очень откровенно высказывала свое отношение к допингу и всему остальному. Думаю, мой взгляд на допинг неизменен. Я всегда хотела, чтобы спорт был чистым и справедливым для всех. Я думаю, что это определенно все еще мое мнение.

Опять же, это не относится непосредственно к Симоне, но если кто-то намеренно жульничает, если у кого-то положительный тест на допинг... Я понимаю, почему турнир хочет, чтобы в нем участвовала большая звезда, но мое личное мнение, и я не хочу никого обидеть, но мое личное мнение заключается в том, что я не думаю, что люди должны получать wild card после такого.

Если вы хотите вернуться, и это была ошибка, вы должны работать, поднимаясь с самого низа. Это мое личное мнение.

Очевидно, что ситуация с Симоной затянулась надолго. Ей сократили срок дисквалификации. Это было не оправдание, а сокращение срока. Сейчас она на некоторое время отошла от игры и собирается вернуться.

Повторюсь, я просто надеюсь на чистоту спорта. Это все, чего я хочу. Я хочу, чтобы у молодого поколения были хорошие примеры для подражания. В этом виде спорта крутятся большие деньги, в нем много соперников, много конкурентов. Я хочу честного поединка.

Я всегда была очень честным спортсменом и всегда смотрела на все, что принимала. Даже принимая тайленол, я дважды и трижды проверяю его. Все, чего я хочу, – это чтобы мои дети смотрели на меня и говорили: «Знаете что, я хочу играть в теннис, и я хочу играть честно».

У меня еще есть шанс. Я хочу играть честно и справедливо со всеми остальными. Таков мой взгляд на вещи, и так же я воспитываю своих детей. Бороться честно. Неважно, где ты будешь, что ты хочешь делать, просто делай это с правильным настроем, да. Именно так я и поступаю», – сказала Возняцки.

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Каролин Возняцки Симона Халеп WTA Майами
Источник ASAP text
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