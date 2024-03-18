Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом

15-17 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский «Реал» вместе с голкипером Андреем Луниным в матче игрового тура одержал уверенную победу в игре против «Осасуны» (4:2). Украинский вратарь провел 11-й матч подряд в стартовом составе и помог команде одержать 22-ю победы в текущем сезоне Ла Лиги.

«Жирона» снова проиграла на выезде. Каталонский клуб проиграл четвёртый матч подряд в гостях. Обидчиком подопечных Мичела стал «Хетафе» (0:1), против которого полный матч провел Артем Довбик, продливший свою безголевую серию уже до восьми поединков. Виктор Цыганков пропускал этот матч из-за повреждения. «Жирона» потеряла второе место в Ла Лиге и теперь занимает третье место с 62 очками.

В центральном матче тура «Барселона» в Мадриде деклассировала местный «Атлетико» 3:0 и вышла на второе место в Ла Лиге. «Атлетик» рискует закончить сезон не в топ-4 чемпионата. Сейчас «матрасники» занимают пятое место, уступая «Атлетику», который идет четвертым.

«Валенсия», за которую вышел в старте украинский голеадор Роман Яремчук, проиграла в выездном матче «Вильярреалу» 0:1 и ухудшила шансы на попадание в еврокубки.

В матчах игрового тура не было зафиксировано ни одной ничьей.

Ла Лига 2023/24. 29-й тур. 15–17 марта

Реал Сосьедад – Кадис – 2:0

– Кадис – 2:0 Мальорка – Гранада – 1:0

– Гранада – 1:0 Осасуна – Реал Мадрид – 2:4

– 2:4 Хетафе – Жирона – 1:0

– Жирона – 1:0 Атлетик – Алавес – 2:0

– Алавес – 2:0 Севилья – Сельта – 1:2

– 1:2 Вильярреал – Валенсия – 1:0

– Валенсия – 1:0 Лас-Пальмас – Альмерия – 0:1

– 0:1 Райо Вальекано – Бетис – 2:0

– Бетис – 2:0 Атлетико – Барселона – 0:3

Турнирная таблица