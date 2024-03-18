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  4. Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом
Испания
18 марта 2024, 10:11 |
1302
0

Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом

15-17 марта состоялись матчи Ла Лиги

18 марта 2024, 10:11 |
1302
0
Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

15-17 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский «Реал» вместе с голкипером Андреем Луниным в матче игрового тура одержал уверенную победу в игре против «Осасуны» (4:2). Украинский вратарь провел 11-й матч подряд в стартовом составе и помог команде одержать 22-ю победы в текущем сезоне Ла Лиги.

«Жирона» снова проиграла на выезде. Каталонский клуб проиграл четвёртый матч подряд в гостях. Обидчиком подопечных Мичела стал «Хетафе» (0:1), против которого полный матч провел Артем Довбик, продливший свою безголевую серию уже до восьми поединков. Виктор Цыганков пропускал этот матч из-за повреждения. «Жирона» потеряла второе место в Ла Лиге и теперь занимает третье место с 62 очками.

В центральном матче тура «Барселона» в Мадриде деклассировала местный «Атлетико» 3:0 и вышла на второе место в Ла Лиге. «Атлетик» рискует закончить сезон не в топ-4 чемпионата. Сейчас «матрасники» занимают пятое место, уступая «Атлетику», который идет четвертым.

«Валенсия», за которую вышел в старте украинский голеадор Роман Яремчук, проиграла в выездном матче «Вильярреалу» 0:1 и ухудшила шансы на попадание в еврокубки.

В матчах игрового тура не было зафиксировано ни одной ничьей.

Ла Лига 2023/24. 29-й тур. 15–17 марта

  • Реал Сосьедад – Кадис – 2:0
  • Мальорка – Гранада – 1:0
  • Осасуна – Реал Мадрид – 2:4
  • Хетафе – Жирона – 1:0
  • Атлетик – Алавес – 2:0
  • Севилья – Сельта – 1:2
  • Вильярреал – Валенсия – 1:0
  • Лас-Пальмас – Альмерия – 0:1
  • Райо Вальекано – Бетис – 2:0
  • Атлетико – Барселона – 0:3

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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