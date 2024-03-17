Италия17 марта 2024, 15:31 | Обновлено 17 марта 2024, 15:55
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C Малиновским на поле. Дженоа и Ювентус сыграли вничью
Украинец отыграл более 20 минут
17 марта 2024, 15:31 | Обновлено 17 марта 2024, 15:55
477
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«Дженоа» в выездном матче чемпионата Италии удалось сыграть вничью 0:0 с «Ювентусом». Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле на 70-й минуте.
Руслан вызван в состав сборной Украины на матч против Боснии.
«Дженоа» набирает 34 очка и остается на 12-й позиции. Туринская команда набирает 59 пунктов и догоняет «Милан», который находится на втором месте.
Чемпионат Италии. 29-й тур
Ювентус – Дженоа 0:0
События матча
90’ +3
Душан Влахович (Ювентус) получает красную карточку.
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