C Малиновским на поле. Дженоа и Ювентус сыграли вничью

«Дженоа» в выездном матче чемпионата Италии удалось сыграть вничью 0:0 с «Ювентусом». Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле на 70-й минуте.

Руслан вызван в состав сборной Украины на матч против Боснии.

«Дженоа» набирает 34 очка и остается на 12-й позиции. Туринская команда набирает 59 пунктов и догоняет «Милан», который находится на втором месте.

Чемпионат Италии. 29-й тур

Ювентус – Дженоа 0:0