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Чемпионат Италии
Ювентус
17.03.2024 13:30 – FT 0 : 0
Дженоа
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Италия
17 марта 2024, 15:31 | Обновлено 17 марта 2024, 15:55
477
0

C Малиновским на поле. Дженоа и Ювентус сыграли вничью

Украинец отыграл более 20 минут

17 марта 2024, 15:31 | Обновлено 17 марта 2024, 15:55
477
0
C Малиновским на поле. Дженоа и Ювентус сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Дженоа» в выездном матче чемпионата Италии удалось сыграть вничью 0:0 с «Ювентусом». Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле на 70-й минуте.

Руслан вызван в состав сборной Украины на матч против Боснии.

«Дженоа» набирает 34 очка и остается на 12-й позиции. Туринская команда набирает 59 пунктов и догоняет «Милан», который находится на втором месте.

Чемпионат Италии. 29-й тур

Ювентус – Дженоа 0:0

События матча

90’ +3
Душан Влахович (Ювентус) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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