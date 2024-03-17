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Чемпионат Италии
Ювентус
17.03.2024 13:30 - : -
Дженоа
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Италия
17 марта 2024, 05:22 |
24
0

Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 17 марта в 13:30 по Киеву

17 марта 2024, 05:22 |
24
0
Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

17 марта на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 29-го тура Серии А, в котором, в котором «Ювентус» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Ювентус

Команда может просто ждать апреля. Тогда будет противостояние с Лацио в полуфинале кубка страны, и, безусловно, это будет принципиальный бой, особенно с учетом того, что столичный клуб возглавляет Маурицио Сарри. На евроарену Старую Синьору не пустили из-за финансовых прегрешений Аньелли и его менеджмента. Ну, а в Серии А клуб из Турина выбил сам себя из чемпионской гонки. Именно они были единственным преследователем Интера, но не только проиграл очный поединок, но и выдал откровенно неудачный отрезок. В итоге если в чемпионате и остается борьба, то исключительно за сохранение второго места - Милану дали приблизиться. Да и в прошлом туре не выиграли дома у Аталанты, закончив 2-2.

Дженоа

Клуб прошлый сезон вынужден был провести в Серии В. Но, как часто бывает, такое погружение во второй дивизион вышло полезным, превратилось в некое очищение, что позволило прибавить. В том числе именно там на тренерский пост назначили Джилардино. Сначала, с учетом нулевого опыта как наставника, Альберто был просто исполняющим обязанности - но справляется блестяще. Он уверенно выиграл право досрочно вернуться в Серию А, а уже там грифоны достаточно активно набирали очки и закрепились в середине таблицы. Уже к весне было давно решено задачу о сохранении прописки. В прошлом туре представитель Генуи играл с соседом по таблице - Монцей, и неожиданно уступил 2-3.

Статистика личных встреч

В сезоне 2021/2022 грифоны обменялись победами дома со Старой Синьорой, но все равно вылетели. Вернувшись, они свели домашний поединок с гостями из Турина к ничьей 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом гранда в родном Турине. Но гости тоже умеют создавать проблемы даже для сильных противников, да и могут сейчас играть для себя и своей самооценки - ждем тотал больше 2,0 голов(коэффициент - 1,65).

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Источник Sport.ua
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