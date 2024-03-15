Италия15 марта 2024, 14:01 |
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Ювентус – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 марта поединок 29-го тура итальянской Серии А
15 марта 2024, 14:01 |
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В воскресенье, 17 марта, состоится матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Дженоа».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 13:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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