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Чемпионат Италии
Ювентус
17.03.2024 13:30 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 марта 2024, 14:01 |
18
0

Ювентус – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 марта поединок 29-го тура итальянской Серии А

15 марта 2024, 14:01 |
18
0
Ювентус – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 17 марта, состоится матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Дженоа».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 13:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Ювентус Дженоа Руслан Малиновский Ювентус - Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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