Малиновский и Ко взбесили? Аллегри после матча с Дженоа был в ярости

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри во время общения с представителями СМИ после матча 29-го тура Серии А с «Дженоа» (0:0) позволил себе чрезмерные эмоции.

«Мы на третьем месте в таблице. Вы знаете, каково быть тренером? Я не знаю, каково быть журналистом. Я не следую тому, что говорит общественность, я делаю то, что правильно для команды. Я не рассказываю журналисту, как ему делать свою работу, так что не рассказывайте мне, как делать мою.

Как мы набрали семь очков за восемь туров? А как мы набрали 46 очков за 19 туров? Если вы зададите мне более умный вопрос, я более умно вам отвечу. Как у тренера, работающего в «Ювентусе», у меня есть цель, которую нужно достичь. Я разочарован, что результата сейчас нет, но все делают ошибки. Я делаю свой выбор во благо команды. Я никогда не следовал общественным настроениям.

Может быть, я ошибаюсь, не используя трёх нападающих, а может быть, я прав. Я просто знаю, что моя роль – вывести команду в четверку лучших, и мы на пути к этому. Я доволен тем, что ребята сделали сегодня, и это хорошая отправная точка для следующих девяти матчей», – заявил Аллегри.

Как известно, в восьми своих последних матчах «старая синьора» добилась только одной победы.

В таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 3-е место, имея 59 очков после 29 игр. Лидирует «Интер» Милан, у которого 76 пунктов. Вторая позиция у «Милана», имеющего 62 очка.