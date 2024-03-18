Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский и Ко взбесили? Аллегри после матча с Дженоа был в ярости
Чемпионат Италии
Ювентус
17.03.2024 13:30 – FT 0 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 марта 2024, 07:11 | Обновлено 18 марта 2024, 07:15
2047
0

Малиновский и Ко взбесили? Аллегри после матча с Дженоа был в ярости

Наставник «Ювентуса» провел неоднозначную пресс-конференцию

18 марта 2024, 07:11 | Обновлено 18 марта 2024, 07:15
2047
0
Малиновский и Ко взбесили? Аллегри после матча с Дженоа был в ярости
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри во время общения с представителями СМИ после матча 29-го тура Серии А с «Дженоа» (0:0) позволил себе чрезмерные эмоции.

«Мы на третьем месте в таблице. Вы знаете, каково быть тренером? Я не знаю, каково быть журналистом. Я не следую тому, что говорит общественность, я делаю то, что правильно для команды. Я не рассказываю журналисту, как ему делать свою работу, так что не рассказывайте мне, как делать мою.

Как мы набрали семь очков за восемь туров? А как мы набрали 46 очков за 19 туров? Если вы зададите мне более умный вопрос, я более умно вам отвечу. Как у тренера, работающего в «Ювентусе», у меня есть цель, которую нужно достичь. Я разочарован, что результата сейчас нет, но все делают ошибки. Я делаю свой выбор во благо команды. Я никогда не следовал общественным настроениям.

Может быть, я ошибаюсь, не используя трёх нападающих, а может быть, я прав. Я просто знаю, что моя роль – вывести команду в четверку лучших, и мы на пути к этому. Я доволен тем, что ребята сделали сегодня, и это хорошая отправная точка для следующих девяти матчей», – заявил Аллегри.

Как известно, в восьми своих последних матчах «старая синьора» добилась только одной победы.

В таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 3-е место, имея 59 очков после 29 игр. Лидирует «Интер» Милан, у которого 76 пунктов. Вторая позиция у «Милана», имеющего 62 очка.

По теме:
ВИДЕО. Милан и Рома взяли по три очка в борьбе за зону Лиги чемпионов
Интер – Наполи – 1:1. Спаситель Жезус. Видео голов и обзор матча
Серия A. Интер и Наполи разошлись миром. Скудетто почти в кармане
Массимилиано Аллегри Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа
Источник Football-Italia
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Футбол | 17 марта 2024, 07:02 5
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика

Артем не может отличиться голом в восьмом матче подряд

Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Футбол | 17 марта 2024, 07:40 6
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?

«Сливочные» победили «Осасуну» со счетом 4:2

Кому Осака? Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Майами
Теннис | 17.03.2024, 23:35
Кому Осака? Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Майами
Кому Осака? Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Майами
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Теннис | 17.03.2024, 08:01
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Диего СИМЕОНЕ: «Барселона нас превосходила»
Футбол | 18.03.2024, 06:12
Диего СИМЕОНЕ: «Барселона нас превосходила»
Диего СИМЕОНЕ: «Барселона нас превосходила»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
17.03.2024, 14:59 6
Футбол
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
16.03.2024, 12:24 6
Футбол
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
17.03.2024, 00:22 9
Биатлон
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
16.03.2024, 08:42 4
Бокс
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
17.03.2024, 16:36 13
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
16.03.2024, 17:40
Футбол
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
16.03.2024, 22:13 18
Футбол
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
16.03.2024, 20:29 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем