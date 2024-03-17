МИЧЕЛ: У Цыганкова растяжение связок колена. Не знаю, когда играет Украина

16 марта состоялся матч 29-го тура Ла Лиги между командами «Хетафе» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок из-за травмы колена. К слову, украинец уже прибыл в расположение национальной сборной для подготовки к матчам плей-офф Евро-2024.

После завершения встречи с «Хетафе» главный тренер «красно-белых» Мичел провел пресс-конференцию, на которой опроверг слова журналистов о том, что Цыганков якобы специально пропустил матч чемпионата Испании, чтобы поберечь себя для выступлений за сборную:

«Вы же уже видели, какой удар получил Виктор [Цыганков], у него растяжение колена с внутренней стороны. В течение недели он пробовал [вернуться], ему было некомфортно. Очевидно, с каждым днем ​​он будет поправляться, мы будем смотреть.



Я не знаю, когда играет сборная [Украины], но это игрок, которого мы обязаны отпустить вместе со сборной, а там его осмотрит [их] медицинский штаб. Там они решат, готов ли он к игре. Если нет, то как он себя чувствует, как он тренируется...

Это вывих колена. Это очень больно, он не был рядом, на неделе ему вообще было некомфортно. Он 100% надежный и преданный игрок для Жироны, в нем нет никаких сомнений», – сказал Мичел.

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Видеообзор матча Хетафе – Жирона – 1:0