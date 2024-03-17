Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе. Победу одержали хозяева со счетом 1:0.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал этот матч.

«Мы не заслужили поражения. Я чувствую, что мы заслужили большего. Мы атаковали больше, чем они, мы больше били по воротам, но «Хетафе» – очень сложный соперник. У нас было четыре хороших момента, но мы не смогли забить. Если мы в итоге не попадем в Лигу чемпионов – это будет очень большой удар для нас.

Голевая засуха Довбика? Не вижу в этом проблемы. Все ошибаются, как в защите, так и в нападении, это нормально, я не хочу конкретизировать», – рассказал Мичел.