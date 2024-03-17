Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Испания
17 марта 2024, 00:04 | Обновлено 17 марта 2024, 01:24
1235
0

Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика

Артем не может отличиться голом в восьмом матче подряд

17 марта 2024, 00:04 | Обновлено 17 марта 2024, 01:24
1235
0
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе. Победу одержали хозяева со счетом 1:0.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал этот матч.

«Мы не заслужили поражения. Я чувствую, что мы заслужили большего. Мы атаковали больше, чем они, мы больше били по воротам, но «Хетафе» – очень сложный соперник. У нас было четыре хороших момента, но мы не смогли забить. Если мы в итоге не попадем в Лигу чемпионов – это будет очень большой удар для нас.

Голевая засуха Довбика? Не вижу в этом проблемы. Все ошибаются, как в защите, так и в нападении, это нормально, я не хочу конкретизировать», – рассказал Мичел.

По теме:
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Хетафе – Жирона – 1:0. Каталонцы снова проиграли на выезде. Видеообзор
Снова не забил. Стала известна оценка Довбика за провальный матч с Хетафе
Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хетафе
Источник Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Теннис | 16 марта 2024, 02:20 37
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс

Марта не сумела пройти первую ракетку мира в полуфинал супертурнира в США

Бавария заинтересована в покупке лидера Шахтера
Футбол | 16 марта 2024, 21:16 16
Бавария заинтересована в покупке лидера Шахтера
Бавария заинтересована в покупке лидера Шахтера

Немецкий клуб был бы не прочь подписать Георгия Судакова

Челси – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 17.03.2024, 00:06
Челси – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Челси – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 16.03.2024, 11:25
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Футбол | 16.03.2024, 12:24
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
15.03.2024, 15:42 2
Хоккей
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
15.03.2024, 20:23 1
Футбол
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 09:20 5
Теннис
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
15.03.2024, 15:15 7
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 06:05 1
Теннис
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
16.03.2024, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем