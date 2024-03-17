Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Артем не может отличиться голом в восьмом матче подряд
В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе. Победу одержали хозяева со счетом 1:0.
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал этот матч.
«Мы не заслужили поражения. Я чувствую, что мы заслужили большего. Мы атаковали больше, чем они, мы больше били по воротам, но «Хетафе» – очень сложный соперник. У нас было четыре хороших момента, но мы не смогли забить. Если мы в итоге не попадем в Лигу чемпионов – это будет очень большой удар для нас.
Голевая засуха Довбика? Не вижу в этом проблемы. Все ошибаются, как в защите, так и в нападении, это нормально, я не хочу конкретизировать», – рассказал Мичел.
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