ВИДЕО. Звезда Жироны приехал в сборную Украины. Сыграет ли с Боснией?
Виктор Цыганков прибыл в расположение главной команды страны
Хавбек испанской «Жироны» Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной Украины.
Участие Цыганкова в матче против Боснии остается под вопросом, ведь он получил травму в последнем матче «Жироны» в Ла Лиге против «Осасуны».
21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.
К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.
ВИДЕО. Звезда Жироны приехал в сборную Украины. Сыграет ли с Боснией?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яссин Фортюн прокомментировал поражение от «Оболони»
Марта не сумела обыграть Игу Свентек в поединке за выход в финал