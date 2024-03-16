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  4. ВИДЕО. Звезда Жироны приехал в сборную Украины. Сыграет ли с Боснией?
Сборная УКРАИНЫ
16 марта 2024, 21:25 |
2187
4

ВИДЕО. Звезда Жироны приехал в сборную Украины. Сыграет ли с Боснией?

Виктор Цыганков прибыл в расположение главной команды страны

16 марта 2024, 21:25 |
2187
4
ВИДЕО. Звезда Жироны приехал в сборную Украины. Сыграет ли с Боснией?
УАФ. Виктор Цыганков

Хавбек испанской «Жироны» Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной Украины.

Участие Цыганкова в матче против Боснии остается под вопросом, ведь он получил травму в последнем матче «Жироны» в Ла Лиге против «Осасуны».

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

ВИДЕО. Звезда Жироны приехал в сборную Украины. Сыграет ли с Боснией?

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Источник Sport.ua
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Болела
Вітя дуже потрібен... 
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0
ViAn
Валіза у Віктора серйозна. Якби приїхав просто відмітитись і поїхати додому, то був би максимум із ручною кладдю.
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-1
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ZANREGENT1993
Дай Бог,но у него травма очень серьёзная
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-3
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