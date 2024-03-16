Хавбек испанской «Жироны» Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной Украины.

Участие Цыганкова в матче против Боснии остается под вопросом, ведь он получил травму в последнем матче «Жироны» в Ла Лиге против «Осасуны».

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

ВИДЕО. Звезда Жироны приехал в сборную Украины. Сыграет ли с Боснией?