В Жироне назвали официальный диагноз по травме колена Цыганкова
Виктор точно пропустит субботний матч против Хетафе
15 марта пресс-служба испанского клуба «Жирона» выпустила официально заявление о травме 26-летнего украинского вингера Виктора Цыганкова:
«У Виктора Цыганкова растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена I степени. Он пропустит завтрашнюю (16 марта) игру [против Хетафе]», – идется в заявлении.
Виктор не попал в заявку команды на матч 29-го тура Ла Лиги против «Хетафе».
Испанское издание AS уверенно, что Виктор точно восстановится к игре против «Бетиса» 31 марта.
COMUNICAT MÈDIC— Girona FC (@GironaFC) March 15, 2024
David López pateix unes molèsties musculars al quàdriceps.
Viktor Tsygankov pateix un esquinç grau 1 del lligament lateral intern del genoll dret.
Els dos jugadors son baixa per al partit de demà.
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