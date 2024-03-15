В Жироне назвали официальный диагноз по травме колена Цыганкова

15 марта пресс-служба испанского клуба «Жирона» выпустила официально заявление о травме 26-летнего украинского вингера Виктора Цыганкова:

«У Виктора Цыганкова растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена I степени. Он пропустит завтрашнюю (16 марта) игру [против Хетафе]», – идется в заявлении.

Виктор не попал в заявку команды на матч 29-го тура Ла Лиги против «Хетафе».

Испанское издание AS уверенно, что Виктор точно восстановится к игре против «Бетиса» 31 марта.