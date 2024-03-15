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Испания
15 марта 2024, 18:11 | Обновлено 15 марта 2024, 18:26
993
0

Цыганков избежал серьезной травмы. Жирона ждет украинского лидера

В клубе уверены, что Виктор сыграет через тур

15 марта 2024, 18:11 | Обновлено 15 марта 2024, 18:26
993
0
Цыганков избежал серьезной травмы. Жирона ждет украинского лидера
EFE. Виктор Цыганков

По информации испанских СМИ, в «Жироне» уверены, что Виктор Цыганков, который пропустит ближайший матч Ла Лиги, точно восстановится к игре с «Бетисом» 31 марта.

В целом, повреждение колена не является слишком серьезным, поэтому полузащитник имеет все шансы сыграть за сборную Украины 21 марта в матче отбора на Евро-2024 против Боснии.

Любопытно, что из материала испанского издания AS становится ясно, что «Жирона» надеется на отсутствие Цыганкова в матче сборной, чтобы Виктор полностью восстановился.

Тренер сборной Украины Сергей Ребров пока ушел от ответа, сможет ли сыграть Цыганков, но заверил, что в команде есть, кем заменить Виктора в случае необходимости.

В нынешнем сезоне Цыганков забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина
Источник AS
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