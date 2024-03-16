Интер Милан

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Италия
16 марта 2024, 14:52 |
112
0

Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует центральный поединок 29-го тура Серии А

16 марта 2024, 14:52 |
112
0
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

17 марта на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 29-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Интер – Наполи

Интер

Команда уже играла на этой неделе, причем явно более важный поединок - ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Там на групповом этапе итальянцы закончили только вторыми, так что получали в соперники уже в первом раунде плей-офф Атлетико. Дома его все-таки получилось минимально победить, но эти 1:0 гарантировали только одно: потенциально сложнейший выезд в Мадрид. В итоге, проиграв минимально в основное время и не забив в экстра-тайме, итальянцы завалили серию пенальи. Благо, что сейчас Симоне Индзаги может, по сути, валять дурака в рамках внутреннего первенства. Черно-синие сейчас подошли к весне в Серии А аналогично Наполи годичной давности: скудетто уже никуда не денется. Правда, при этом миланский гранд еще и на кураже был. Он и крепкую Болонью в прошлом туре победил.

Наполи

Клуб находился в ситуации, де-факто идентичной своему сопернику. Он тоже играл в мид-уик ответный поединок плей-офф Лиги чемпионов, причем путешествовал в Испанию. Только к Барселоне и после ничьей дома. Конечно же, партенопеи рассматривались как явный аутсайдер. В Каталонии же довольно планово уступили 1:3. Вообще пока что кажется, что назначение Кальцоны, ставшего уже третьим тренером за сезон, пошло на пользу и на внутренней арене. Тут и разгром Сассуоло, и, что важнее, вырванная победа над принципиальным врагом с Севера - Ювентусом. Причем в итоге подтянулись Хвича и компания к борьбе за места в зоне еврокубков. Но с Торино в прошлом туре ограничились только ничьей - стороны обменялись забитыми мячами.

Статистика личных встреч

Три из четырех последних поединков, в том числе оба последних, были выиграны нерадзурри.

Прогноз

GGBET считает, что гости из Неаполя не смогут остановить лидера розыгрыша. Согласимся, что в этом поединке Лаутаро Мартинес и компания смогут обыграть Наполи (коэффициент - 1,615).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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