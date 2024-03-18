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Чемпионат Италии
Интер Милан
17.03.2024 21:45 – FT 1 : 1
Наполи
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Италия
18 марта 2024, 01:59 | Обновлено 18 марта 2024, 02:09
62
0

Интер – Наполи – 1:1. Спаситель Жезус. Видео голов и обзор матча

Миланский клуб не удержал победу над действующим чемпионом

18 марта 2024, 01:59 | Обновлено 18 марта 2024, 02:09
62
0
Интер – Наполи – 1:1. Спаситель Жезус. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Наполи».

Лидер турнирной таблицы играл лучше в первом тайме. Незадолго до свистка на перерыв Маттео Дармиан вывел «змей» вперед.

Все шло к тому, что команда Индзаги выиграет эту игру, но гости на 81-й минуте сравняли счет. Сделал это защитник Жуан Жезус, он головой завершил подачу с углового. Стоит напомнить, что бразилец с 2012 по 2017 год был игроком «Интера».

Серия А. 29-й тур, 17 марта

Интер – Наполи – 1:1

Голы: Дармиан, 43 – Жуан Жезус, 81

Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Маттео Дармиан, 38 мин.

ГОЛ! 1:1. Жуан Жезус, 81 мин.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Жезус (Наполи).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
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Жуан Жезус Интер Милан Наполи чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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