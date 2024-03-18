Интер – Наполи – 1:1. Спаситель Жезус. Видео голов и обзор матча
Миланский клуб не удержал победу над действующим чемпионом
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Наполи».
Лидер турнирной таблицы играл лучше в первом тайме. Незадолго до свистка на перерыв Маттео Дармиан вывел «змей» вперед.
Все шло к тому, что команда Индзаги выиграет эту игру, но гости на 81-й минуте сравняли счет. Сделал это защитник Жуан Жезус, он головой завершил подачу с углового. Стоит напомнить, что бразилец с 2012 по 2017 год был игроком «Интера».
Серия А. 29-й тур, 17 марта
Интер – Наполи – 1:1
Голы: Дармиан, 43 – Жуан Жезус, 81
Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Маттео Дармиан, 38 мин.
ГОЛ! 1:1. Жуан Жезус, 81 мин.
События матча
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