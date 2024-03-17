Серия A. Интер и Наполи разошлись миром. Скудетто почти в кармане
Неаполитанцы ушли от поражения благодаря голу Жуан Жезуса на 81-й минуте
в матче 29-го тура чемпионата Италии «Интер» дома сыграл вничью с «Наполи» (1:1).
Защитник хозяев поля Маттео Дармиан открыл счет на 43-й минуте.
Неаполитанцы ушли от поражения благодаря голу Жуан Жезуса на 81-й минуте.
«Интер» продолжает лидировать (76 очков) и очень близок к завоеванию скудетто. «Наполи» идет на 7-й позиции с 45 очками.
Серия А. 29-й тур, 17 марта
Интер – Наполи – 1:1
Голы: Дармиан, 43 – Жуан Жезус, 81
Верона – Милан – 1:3
Голы: Нослин, 64 – Тео Эрнандес, 30, Пулишич, 50, Чуквуезе, 79
Рома – Сассуоло – 1:0
Гол: Пеллегрини, 50
Турнирная таблица
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