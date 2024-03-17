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Чемпионат Италии
Интер Милан
17.03.2024 21:45 – FT 1 : 1
Наполи
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Италия
17 марта 2024, 23:45 | Обновлено 18 марта 2024, 00:01
123
0

Серия A. Интер и Наполи разошлись миром. Скудетто почти в кармане

Неаполитанцы ушли от поражения благодаря голу Жуан Жезуса на 81-й минуте

17 марта 2024, 23:45 | Обновлено 18 марта 2024, 00:01
123
0
Серия A. Интер и Наполи разошлись миром. Скудетто почти в кармане
Getty Images/Global Images Ukraine

в матче 29-го тура чемпионата Италии «Интер» дома сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

Защитник хозяев поля Маттео Дармиан открыл счет на 43-й минуте.

Неаполитанцы ушли от поражения благодаря голу Жуан Жезуса на 81-й минуте.

«Интер» продолжает лидировать (76 очков) и очень близок к завоеванию скудетто. «Наполи» идет на 7-й позиции с 45 очками.

Серия А. 29-й тур, 17 марта

Интер – Наполи – 1:1

Голы: Дармиан, 43 – Жуан Жезус, 81

Верона – Милан – 1:3

Голы: Нослин, 64 – Тео Эрнандес, 30, Пулишич, 50, Чуквуезе, 79

Рома – Сассуоло – 1:0

Гол: Пеллегрини, 50

Турнирная таблица

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Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Наполи Жуан Жезус Маттео Дармиан Верона - Милан Верона Милан Рома Рим Сассуоло
Источник Sport.ua
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