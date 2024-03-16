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  4. Бывший игрок Зари рассказал, как Геллер «кинул» его на зарплату и премию
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 10:49 |
630
0

Бывший игрок Зари рассказал, как Геллер «кинул» его на зарплату и премию

Никита Шевченко уверен, что для президента луганчан все футболисты – рабы

16 марта 2024, 10:49 |
630
0
Бывший игрок Зари рассказал, как Геллер «кинул» его на зарплату и премию
ФК Александрия. Никита Шевченко

Бывший голкипер «Шахтера», «Зари» и молодежной сборной Украины Никита Шевченко, который сейчас выступает за «Александрию», рассказал, как президент луганчан Евгений Геллер «кинул» его на зарплату и премию.

- Год назад вы покинули «Зарю», где провели большой отрезок своей карьеры. Как разошлись с клубом?
- Разошелся я не очень хорошо. Ни с командой, ни с клубом, а лично с президентом Евгением Геллером. Он не выполнил свои обязательства передо мной.

Полгода я фактически был без команды и переживал апатию. Были мысли вообще завершить с футболом. Звонили агенты, но я говорил, что ничего не хочу. Руководство соки попило из меня ...

- Чем вы вообще занимались в течение первой части прошлого сезона? О вас почти ничего не было слышно.
- Восстанавливался после операции на мениске в Германии. Мне помогли родители Йоэля Абу Ханны, которые договорились с врачами. После встретился с президентом клуба и снова вернулся в Германию на реабилитацию и к семье. Восстанавливался физически и морально.

- «Заря» вам осталась должна деньги?
- Мы без денег определенный период сидели еще до начала полномасштабного вторжения. После начала большой войны клуб вообще пропал. Тогдашний гендиректор Станислав Оганов написал: «Берегите себя, задача – выжить». На этом все. Потом уже перед стартом нового сезона спросили о размерах кроссовок и когда и где собираемся.

«Заря» должна мне деньги примерно за год. Сейчас с клубом у меня идет судебный процесс. Я подал иск в Палату споров УАФ. Контракт расторг в одностороннем порядке.

- Геллер – это добро или зло для «Зари«?
- Хм... Здесь инь и янь. Иногда складывается впечатление, что для Геллера это чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. Он держит эту команду, молодец. Однако, опять же, держать и выполнять все обязательства перед игроками – это разные вещи. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос.

Раньше ребята шли в «Зарю», потому что она играла в еврокубках. Сейчас я не знаю, что клуб будет делать. Футбол – это одно большое болото, где все общаются друг с другом. Луганчанам будет трудно набирать футболистов, потому что все знают, что там почти нет никаких условий. Персоналу, который работает в «Заре», надо памятник при жизни ставить.

- Говорят, что Геллер очень трудно выплачивает обещанные премиальные.
- Да-да. Я вот смотрел интервью Геллера Мише Спиваковскому и плевался в iPad (смеется, – прим.). Человек иногда думает, что футболисты – это его рабы, которые должны перед ним.

Перед моим возвращением в «Шахтер» в 2016 году я недосчитался премии за выход «Зари» в еврокубки. В клубе, в принципе, это была нормальная практика. Тем, кто покидал команду, Геллер мог сказать: «Кому я должен – всем прощаю».

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Никита Шевченко Евгений Геллер
Источник Украинский футбол
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