Бывший игрок Зари рассказал, как Геллер «кинул» его на зарплату и премию

Бывший голкипер «Шахтера», «Зари» и молодежной сборной Украины Никита Шевченко, который сейчас выступает за «Александрию», рассказал, как президент луганчан Евгений Геллер «кинул» его на зарплату и премию.

- Год назад вы покинули «Зарю», где провели большой отрезок своей карьеры. Как разошлись с клубом?

- Разошелся я не очень хорошо. Ни с командой, ни с клубом, а лично с президентом Евгением Геллером. Он не выполнил свои обязательства передо мной.

Полгода я фактически был без команды и переживал апатию. Были мысли вообще завершить с футболом. Звонили агенты, но я говорил, что ничего не хочу. Руководство соки попило из меня ...

- Чем вы вообще занимались в течение первой части прошлого сезона? О вас почти ничего не было слышно.

- Восстанавливался после операции на мениске в Германии. Мне помогли родители Йоэля Абу Ханны, которые договорились с врачами. После встретился с президентом клуба и снова вернулся в Германию на реабилитацию и к семье. Восстанавливался физически и морально.

- «Заря» вам осталась должна деньги?

- Мы без денег определенный период сидели еще до начала полномасштабного вторжения. После начала большой войны клуб вообще пропал. Тогдашний гендиректор Станислав Оганов написал: «Берегите себя, задача – выжить». На этом все. Потом уже перед стартом нового сезона спросили о размерах кроссовок и когда и где собираемся.

«Заря» должна мне деньги примерно за год. Сейчас с клубом у меня идет судебный процесс. Я подал иск в Палату споров УАФ. Контракт расторг в одностороннем порядке.

- Геллер – это добро или зло для «Зари«?

- Хм... Здесь инь и янь. Иногда складывается впечатление, что для Геллера это чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. Он держит эту команду, молодец. Однако, опять же, держать и выполнять все обязательства перед игроками – это разные вещи. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос.

Раньше ребята шли в «Зарю», потому что она играла в еврокубках. Сейчас я не знаю, что клуб будет делать. Футбол – это одно большое болото, где все общаются друг с другом. Луганчанам будет трудно набирать футболистов, потому что все знают, что там почти нет никаких условий. Персоналу, который работает в «Заре», надо памятник при жизни ставить.

- Говорят, что Геллер очень трудно выплачивает обещанные премиальные.

- Да-да. Я вот смотрел интервью Геллера Мише Спиваковскому и плевался в iPad (смеется, – прим.). Человек иногда думает, что футболисты – это его рабы, которые должны перед ним.

Перед моим возвращением в «Шахтер» в 2016 году я недосчитался премии за выход «Зари» в еврокубки. В клубе, в принципе, это была нормальная практика. Тем, кто покидал команду, Геллер мог сказать: «Кому я должен – всем прощаю».