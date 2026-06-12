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  4. Никита ШЕВЧЕНКО: «Играть в Заре – это как работать на заводе»
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 18:48 | Обновлено 12 июня 2026, 20:20
1166
0

Никита ШЕВЧЕНКО: «Играть в Заре – это как работать на заводе»

Бывший голкипер рассказал о периоде выступлений за луганский клуб

12 июня 2026, 18:48 | Обновлено 12 июня 2026, 20:20
1166
0
Никита ШЕВЧЕНКО: «Играть в Заре – это как работать на заводе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Шевченко
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Бывший вратарь «Зари» Никита Шевченко сравнил выступления в составе луганского клуба с работой на заводе.

«Заря» – это как работа на заводе. Мы приходим туда, собираемся на «Авангарде», полтора часа сидим. Пока взвешивание, там кому-то давление меряют, кого-то откачивают. Потом приходит [Вернидуб Юрий] Николаевич, дает напутствия, потом еще полчаса ждем, пока автобус подъедет. И там в Счастье, если ехали, то пока туда доехали, там переоделись, пока снова получили инструкции перед тренировкой, потренировались... Потом опять же 40 км обратно едем, на процедуры, кто-то там в зал пошел, еще что-то там, в бассейн ходили ребята. И так до вечера», – вспомнил Шевченко.

В составе «Зари» Шевченко играл с 2013 по 2016, а также с 2019 по 2023 годы. За луганскую команду он успел сыграть в 85 официальных матчах, пропустив 74 мяча.

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Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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