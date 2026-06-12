Никита ШЕВЧЕНКО: «Играть в Заре – это как работать на заводе»

Бывший вратарь «Зари» Никита Шевченко сравнил выступления в составе луганского клуба с работой на заводе.

«Заря» – это как работа на заводе. Мы приходим туда, собираемся на «Авангарде», полтора часа сидим. Пока взвешивание, там кому-то давление меряют, кого-то откачивают. Потом приходит [Вернидуб Юрий] Николаевич, дает напутствия, потом еще полчаса ждем, пока автобус подъедет. И там в Счастье, если ехали, то пока туда доехали, там переоделись, пока снова получили инструкции перед тренировкой, потренировались... Потом опять же 40 км обратно едем, на процедуры, кто-то там в зал пошел, еще что-то там, в бассейн ходили ребята. И так до вечера», – вспомнил Шевченко.