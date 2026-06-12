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12 июня 2026, 18:36 |
624
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Никита ШЕВЧЕНКО: «Почему ушел из футбола в 33 года? Перестал кайфовать»

Бывший вратарь Шахтера объяснил своё решение

12 июня 2026, 18:36 |
624
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Никита ШЕВЧЕНКО: «Почему ушел из футбола в 33 года? Перестал кайфовать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Шевченко
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33-летний украинский вратарь Никита Шевченко рассказал о том, как решил уйти из футбола.

«Почему в таком возрасте завершил карьеру? Не знаю, я уже перестал получать удовольствие... Наверное, выгорание. Был без семьи, перестал играть. Наверное, одно наложилось на другое. У меня уже не было кайфа, того детского задора. И решил, что хватит», – сказал экс-футболист.

За свою карьеру Шевченко выступал в составе «Шахтера», «Зари», «Ильичевца» и «Александрии».

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Никита Шевченко завершение карьеры
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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Ще один кайфарік , вчора був Твердохліб
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