Никита ШЕВЧЕНКО: «Почему ушел из футбола в 33 года? Перестал кайфовать»

33-летний украинский вратарь Никита Шевченко рассказал о том, как решил уйти из футбола.

«Почему в таком возрасте завершил карьеру? Не знаю, я уже перестал получать удовольствие... Наверное, выгорание. Был без семьи, перестал играть. Наверное, одно наложилось на другое. У меня уже не было кайфа, того детского задора. И решил, что хватит», – сказал экс-футболист.